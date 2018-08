Maxime Claudel - il y a 1 heure Pop culture

Rockstar Games a dévoilé une bande-annonce de gameplay de Red Dead Redemption 2.

Rockstar Games n’a pas besoin d’aller à l’E3, ni de se rendre à la gamescom, pour faire grimper l’engouement autour de ses jeux. Tandis que les autres studios doivent se plier à l’exercice de la présence médiatique pour capter l’attention, Rockstar agit depuis sa tour d’ivoire et partage des informations au compte-goutte. Et, en ce jeudi 9 août 2018, il avait donné rendez-vous pour une quatrième bande-annonce de Red Dead Redemption 2, trois mois après la précédente.

La firme américaine procède plus ou moins toujours de la même façon : une petite annonce sur le site officiel, quelques posts sur les réseaux sociaux, des colis envoyés aux influenceurs et un communiqué de presse.

Trèves de bavardages : place à la vidéo montrant du gameplay, donc du concret.

Du gameplay enfin

C’est la première fois que Rockstar Games emploie le mot gameplay pour désigner un outil promotionnel aux couleurs de Red Dead Redemption 2. Et nous ne sommes pas déçus du voyage : en six minutes capturées en 4K (peut-on lire sur YouTube), le studio livre un premier aperçu du monde gigantesque qui attend les joueurs. Dans la pure tradition des GTA-like, cette suite misera sur l’immersion et la richesse pour donner naissance à des environnements variés (déserts, forêts, marécages, villes) et remplis de vie. Il y aura de nombreuses interactions à prévoir avec les personnages que nous croiseront et/ou qui nous accompagneront dans notre aventure. Certaines d’entre elles débloqueront carrément des séquences spéciales (comme des mini-jeux).

Dans Red Dead Redemption 2, il faudra faire attention à ce que l’on fait. Par exemple, on veillera à ne pas dégainer son arme trop vite sous peine de se retrouver dans un conflit, sachant que les développeurs ont amélioré les phases de tir et les combats afin de les rendre plus réalistes et complexes. Pour terminer, on découvre que Rockstar a pensé à améliorer la partie liée aux chevaux : en plus de la prise en compte de la race dans la réussite de certaines tâches, il conviendra de soigner sa monture pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même.

À noter qu’une prochaine vidéo de gameplay s’intéressera notamment aux missions et aux activités.

Read Dead Redemption 2 est attendu sur PlayStation 4 et Xbox One pour le 26 octobre prochain — toujours pas de version PC à l’horizon. Il sera disponible en éditions spéciale, ultime et collector, la plus onéreuse du lot réunissant divers goodies dans un coffret en métal. Un guide officiel signé Piggyback accompagnera le lancement pour celles et ceux qui désirent percer les nombreux secrets du jeu de western.