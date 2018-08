Par le biais d'une courte vidéo destinée à la communauté, Blizzard a annoncé travailler sur plusieurs projets Diablo. Hype is coming.

Blizzard Entertainment est très attaché à ses licences. Et si, ces dernières années, Overwatch a pris énormément de place dans l’actualité du géant américain, les marques Warcraft, Diablo et StarCraft n’ont pas été oubliées. Preuve en est avec cette courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 8 août 2018, où l’on apprend que « plusieurs projets Diablo » sont en préparation.

Dans son message concis, Brandy Camel, community manager, confirme que la franchise n’est pas morte et fait même du teasing en précisant que Blizzard aura quelque chose à montrer d’ici la fin de l’année. S’agirait-il de Diablo IV ?

Stay awhile and listen – we have exciting updates to share about the future of Diablo. pic.twitter.com/J7S3HHcWQC — Diablo (@Diablo) August 8, 2018

Diablo n’est pas mort

Avec ce message énigmatique, qui marque la fin d’une période de silence, Blizzard Entertainment ne manquera pas d’agiter les forums jusqu’à la prochaine prise de parole. Elle pourrait avoir lieu à la gamescom (peu probable), sinon à la BlizzCon (2-4 novembre 2018).

En attendant, on peut spéculer sur les « projets Diablo » mentionnés, sachant que « certains vont prendre plus de temps que d’autres. » Pêle-mêle, il serait possible de tabler sur un portage de Diablo III sur Switch, une extension majeure, le remake d’un ancien opus, un nouveau personnage, un immense projet inédit (exemple : un MMORPG World of Diablo) et, bien sûr, Diablo IV.

Dans tous les cas, grâce à la page Offres d’emploi du site officiel, on sait que Blizzard recherche plusieurs talents pour travailler sur un « projet non annoncé » lié à Diablo. Six ans après le lancement du troisième épisode, on n’a rarement été aussi proche d’avoir du sang neuf au sein de la saga de hack’n’slash.

Crédit photo de la une : Blizzard Entertainment Signaler une erreur dans le texte