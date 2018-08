Conscients que leur jeu est loin d'avoir la qualité promise, les développeurs de PUBG vont se lancer dans un chantier de trois mois visant à rectifier le tir.

PUBG Corp. a du pain sur la planche. À la lumière d’une initiative baptisée FIX PUBG (Réparez PUBG), le studio derrière le phénomène Steam de 2017 assume les problèmes de PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS. Et, en toute transparence, il n’a pas peur de promettre à la communauté qu’il entend faire du concurrent de Fortnite « un jeu meilleur, plus stable et plus juste. »

Les développeurs déclarent partir à la guerre et entendent s’axer sur la destruction des bugs, le lancement de fonctionnalités essentielles et l’amélioration des performances. Se rangeant derrière un calendrier clair et carré, ils se donnent trois mois pour rectifier le tir une bonne fois pour toutes et communiqueront sur les avancées au fur et à mesure du déroulement de cette campagne.

FIX PUBG

Comme le précise PUBG Corp. dans son mea culpa, il a trop lu et entendu l’expression FIX PUBG pour rester sur ses acquis face à une concurrence agressive. Conscient du chantier qui l’attend, il va s’affairer sur des éléments comme l’optimisation, la performance des serveurs, la triche, le matchmaking et les nombreux bugs parasitant les parties. En octobre, PUBG devrait donc avoir un tout autre visage, lequel attirera peut-être de nouveau celles et ceux qui sont partis vers d’autres horizons.

Si PUBG revendique encore plus de 670 000 joueurs en moyenne par jour (selon les chiffres de Steamcharts), il en comptait le double en février dernier et avait réalisé un pic historique de 3 236 027 utilisateurs en janvier. Cette chute n’a fait que s’accentuer ces derniers mois et elle n’est pas seulement liée à la popularité immense de Fortnite. Le fait est que PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, officiellement sorti de son accès anticipé en décembre 2017, est paralysé par beaucoup de défauts qui ont fini par tuer la patience de certains fans (sur les 30 derniers jours, 34 % des évaluations, seulement, sont positives sur Steam).