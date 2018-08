Carton plein pour la deuxième mise en vente de la NES Mini de Nintendo. La console a dominé les charts américains en juin 2018.

Nintendo a bien fait d’offrir un deuxième lancement à la NES Mini, version ressuscitée de sa console culte. Après une rupture de stock instantanée en 2016 ayant gonflé les prix sur le marché gris (eBay), le constructeur a officialisé un nouvelle mise en vente, laquelle a mis tout le monde d’accord dans les charts américains.

Selon les informations de Mat Piscatella, analyste pour le cabinet NPD, la NES Mini n’est ni plus ni moins que la meilleure vente — en volume — du mois de juin 2018. En bref, la Madeleine de Proust a battu la PlayStation 4, la Xbox One et la Switch. Une prouesse qu’elle a réalisé en une poignée de jours seulement (la ressortie datant du 29 juin).

US NPD HW – The NES Classic was June 2018's highest unit-selling hardware platform, while the PlayStation 4 led the market in dollar sales. This is the first time a Nintendo Entertainment System console has led in monthly unit sales since NPD tracking began in 1995.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 1, 2018