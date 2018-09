Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Metalliquoi Metalliquoi

Metalliquoi ? Le nom de cette chaîne plante le décor dès que vous arrivez sur YouTube. Ici, vous trouverez des explications sur cet univers musical. Vous n’êtes pas fan du métal, vous n’en avez jamais écouté ? Ces vidéos sont justement faites vous vous. Quant aux adeptes de ce genre dérivé du rock, ils apprendront forcément quelque chose qu’ils ignoraient sur leur passion, au sujet des supergroupes, des instruments insolites ou du maquillage.

Pause Process Pause Process

En regardant les vidéos de Pause Process, vous apprendrez une foule d’anecdotes sur l’esthétisme dans les jeux vidéos. Quels sont les différents processus graphiques employés pour concevoir un jeu ? D’où viennent-ils ? À quoi servent-ils ? Si la chaîne distille ses informations dans un nombre restreint d’émissions (leurs publications sont parfois espacées de quelques mois), Pause Process y consacre toujours au moins une dizaine de minutes pour expliquer des termes comme le level design, la game jam ou l’optimisation.

Alex Ramirès Alex Ramirès

Vous avez déjà parodié la chanson culte d’un film d’animation dans votre salon ? Sur sa chaîne YouTube, Alex Ramirès le fait devant plus de 180 000 abonnés. Dans ses vidéos « Low Cost », le Youtubeur reproduit les scènes mythiques des classiques de Walt Disney, celles de séries comme Game of Thrones ou des clips populaires. Le tout, avec les moyens du bord et une habilité étonnante à reproduire les gestes et expressions de celles et ceux qu’il imite — c’est à se demander comment il parvient à garder son sérieux.

Louis-San Louis-San

Sur son compte Twitter, Louis-San se définit lui-même comme un « hybride franco-japonais qui fait des vidéos dans le style du YouTube de 2014 ». Ce YouTubeur a choisi de faire de la dualité de sa culture le thème de ses vidéos. Vous trouverez donc, en vous aventurant sur sa chaîne, des thèmes variés sur ses expériences au Japon : comment apprendre le japonais, quels comportements il est préférable d’éviter dans ce pays, ainsi que quelques éclairages sur la cuisine nationale.

Ici Japon Ici Japon

Comment cela, une deuxième chaîne sur le Japon dans cette sélection ? Croyez-nous, vous ne serez pas déçus du voyage. En effet, le créateur de cette chaîne expliquer financer les vidéos d’Ici Japon grâce à une autre activité, plus insolite : la vente de bonbons ! Benoît Theveny, alias Tev, est un Français qui a élu domicile au Japon depuis quelques années. Il en profite pour nous raconter ses aventures d’expatrié en images, et teste volontiers devant la caméra les friandises qu’il vend via son entreprise Candysan.

