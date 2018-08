Marre du divertissement mainstream sur YouTube ? Tous les mois, Numerama vous propose cinq chaînes YouTube originales, ludiques et forcément passionnantes.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Fabien Olicard

Fabien Olicard se décrit comme un mentaliste. Sur sa chaîne YouTube, il partage des vidéos dans lesquelles il résout des boîtes à secret, des cadenas et des casse-têtes. Bien entendu, l’humoriste — qui se met aussi en scène dans des spectacles — laisse une place au mentalisme, qui consiste à donner l’illusion de facultés paranormales, en donnant des informations sur cet art du spectacle.

Au-delà de ces tours, Fabien propose aussi quelques vidéos intéressantes si vous voulez bluffer vos amis. Certaines vidéos décrivent des tours de magie et des techniques de mentalistes, qu’il est possible de reproduire à condition de s’investir un minimum. La chaîne propose aussi des astuces pour renforcer sa mémoire et améliorer sa capacité en calcul mental.

Joul Psycho

Savez-vous ce qu’est la psychologie sociale ? Non ? La chaîne Joul Psycho arrive donc à point nommé pour vous faire découvrir la discipline. Dans ses vidéos, l’animatrice parle en général d’une théorie qu’elle décrit ensuite avec deux cas. Vous en connaissez sans doute déjà, à commencer par la célèbre expérience de Milgram qui montre comment et jusqu’à quel point la soumission à l’autorité s’opère.

Est-ce que tout arrive pour une raison ? Pourquoi les gens ne réagissent-ils pas face aux agressions ? Est-ce que ça n’arrive qu’aux autres ? Pourquoi croit-on aux horoscopes ? Ces questions, et bien d’autres encore, mettent en jeu des biais cognitifs qui altèrent la justesse du jugement. On les appelle croyance du monde juste, l’effet du témoin, l’optimisme comparatif ou encore l’effet Barnum.

Art Comptant Pour Rien

Des vidéos sur l’art et l’histoire de l’art, il en existe déjà sur YouTube. Certaines chaînes ont d’ailleurs été mises en avant dans cette sélection. Mais avec L’Art Comptant Pour Rien, la vidéaste Laure s’est lancée dans une sacrée tâche : expliquer l’art contemporain (d’où le jeu de mots avec le nom de la chaîne) et montrer que si, quand même, c’est chouette ! C’est juste que l’on manque de clés de compréhension.

La chaîne n’a pas encore énormément de vidéos, mais il y a quand même de quoi se mettre sous la dent avec une vidéo sur le street art, une autre sur le mouvement Fluxus ou encore une évoquant Andy Warhol et le pop art. Laure propose aussi un autre format, les petites parenthèses, pour se focaliser sur une œuvre, un concept ou un artiste bien précis.

Horizon-Gull

« Le hacking social désigne les réflexions et les activités visant à identifier, comprendre, et détourner des structures sociales nuisibles aux individus et aux groupes ». Celles-ci s’entendent comme « tous les contextes et cadres où les rapports humains sont régis selon des mœurs ou des normes, qu’elles soient accidentelles (la vie en famille) ou rationnelles (le management dans les entreprises) ».

Voilà pour les prolégomènes. Avec la chaîne Horizon-Gull, le prénommé Gull, qui revendique une maîtrise en philosophie, et Viciss, qui dit détenir une licence en psychologie, mettent en images le renversement des structures sociales en place, pour le bénéfice du plus grand nombre. Vous découvrirez par exemple comment l’on vous manipule par le non.

Une bière et Jivay

Il n’y a pas que la Heineken, la Kronenbourg et la 1664 dans la vie. Si vous ne connaissez de la bière que ces trois noms, il est grand temps d’étendre votre savoir. La chaîne Une bière et Jivay est là pour ça. Vous apprendrez par exemple ce que revêt le terme « triple » dans une bière. Et non, cela ne veut pas dire qu’elle est trois fois plus chère ou que son degré d’alcool est trois fois plus haut.

La chaîne distille ainsi plein d’informations sur l’univers de la bière (que veut dire la couleur d’une bière, quel kit choisir pour produire sa propre bière, qu’est-ce qu’un stout….), mais aussi des histoires insolites et quelques séquences hautes en couleur (comment, par exemple, couper des bouteilles pour sa déco). Vous saurez ainsi ce qu’est un tap take over, un dry hop, IBU, ou l’haze.

Sachez qu’en juillet, nous vous avions suggéré de vous abonner aux chaînes suivantes pour ne rien rater de leurs actualités : Evodus Privacy (mouchards), centre Hubertine Auclert (société), Versus (cinéma), Brandon Le Proktor (high tech), Le Muséonaute (histoire de l’art). Si aucune ne vous plait, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de mai et de juin.