Cette animation réussie des personnages de Super Smash Bros. montre combien les danses de Fortnite sont désormais célèbres.

Vous pensiez qu’il n’était pas possible de faire une vidéo plus longue que la présentation de 25 minutes des nouveaux personnages de Super Smash Bros. par Nintendo lors de l’E3 de juin 2018 ? Détrompez-vous.

Un internaute du nom de Master0fHyrule a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube le 30 juillet 2018, dans laquelle il met en scène un très grand nombre de protagonistes de Smash Bros… En train d’imiter la célèbre danse des avatars de Fortnite.

La danse de Fortnite est partout

En à peine un an, le jeu en ligne de survie et de construction est devenu un incontournable du paysage des jeux vidéo, mais aussi en-dehors, grâce aux danses de célébrations de ses personnages. Les avatars de Fortnite peuvent en effet se fendre de différentes chorégraphies pour manifester leur joie. Les mouvements sont devenus célèbres grâce à de nombreuses imitations, postées par des anonymes sur YouTube, mais aussi grâce à des stars comme les footballeurs qui célèbrent un but.

Grâce (ou à cause de ?) aux talents de Master0fHyrule, repérés par The Verge, on peut désormais voir Mario, Peach, Link, mais aussi Pikachu ou encore Sonic se déhancher sur la petite ritournelle propre à Fortnite… Qui est content ?