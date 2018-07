La créatrice de Grey's Anatomy et How to Get Away With Murder a déjà huit séries dans les cartons, créées en exclusivité pour Netflix. On en connaît désormais les synopsis.

Netflix vient de lever le voile sur les synopsis des huit premières séries originales qui seront produites par la créatrice et scénariste Shonda Rhimes, ce 23 juillet 2018. Shonda Rhimes est à la tête de Shondaland, la boîte de production qu’elle a créée en 2005, au moment du lancement de Grey’s Anatomy sur la chaîne publique ABC. Elle est depuis devenue une des figures incontournables de la télévision américaine — et mondiale. Elle est à l’origine de Grey’s Anatomy mais aussi Scandal et How to Get Away With Murder.

En août 2017, Netflix a annoncé avoir signé un accord de quatre ans avec Shonda Rhimes, qui s’est engagée à produire des contenus exclusifs pour la plateforme de SVOD. Pendant ce temps, elle reste productrice des séries qu’elle a lancées et/ou produites sur ABC, une propriété de Disney.

Voici ce que Netflix a dévoilé concernant les 8 séries à venir sur Netflix.

Série sans-titre, sur une arnaqueuse VIP

Cette production produite et créée par Shonda Rhimes s’inspire d’un article de Jessica Pressler paru en mai 2018 dans le New York Magazine ainsi que sur le site TheCut intitulé « Comment Anna Delvey a trompé le monde de la fête new-yorkaise ». Elle suivra une jeune femme de 27 ans qui a « arnaqué tout New York » en se faisant passer pour une héritière allemande.

Bridgerton

Julia Quinn est l’auteure d’une séries de romans intitulés The Bridgerton Series, qui relatent la vie d’aristocrates londoniens, dont la famille Bridgerton. C’est le scénariste Chris Van Dusen (qui a adapté Private Practice, le spin-off de Grey’s Anatomy, puis travaillé sur Scandal) adaptera la série et en sera le showrunner.

Pico & Sepulveda

Cette série se situera dans les années 1840 et suivra « la revendication violente par les forces américaines » de la Californie, encore mexicaine. La scénariste Janet Leahy sera la créatrice de la série.

Reset : My fight for Inclusion and Lasting Change

Le titre de cette série reprend pour l’instant le titre de l’autobiographie d’Ellen Pao, dont Netflix et Shondaland ont acheté les droits d’adaptation. L’Américaine de 48 ans est connue pour être une des premières femmes de pouvoir à avoir porté plainte contre son employeur, le cabinet d’avocats Kleiner Perkins Caufield & Byers, pour discriminations et harcèlement sexuel. Son action est souvent considérée comme le premier mouvement pré-MeToo.

The Residence

Netflix et Shondaland ont acquis les droits du livre de Kate Andersen Brower intitulé La Résidence : Dans l’intimité de la Maison Blanche, qui « offre une vision de l’intérieur des employés de la Maison Blanche et de leur cohabitation avec les familles présidentielles dans l’une des maisons les plus célèbres de l’histoire », décrit le communiqué.

The Warmth of Other Suns

The Warmth of Other Suns : The Epic Story of America’s Great Migration est un incontournable de la littérature contemporaine américaine depuis sa sortie en 2010. Isabel Wilkerson, lauréate du prix Pulitzer, a recueilli plus de 1 000 témoignages d’Afro-américains qui ont quitté fui les États du sud entre les années 1915 et 1970. La série sera adaptée par Anna Deavere Smith, Médaille nationale des Humanités et lauréate du prix MacArthur.

Sunshine Scouts

Un « groupe d’adolescentes échappe à un désastre apocalyptique qui survient dans leur camp », prévient le communiqué de netflix qui décrit cette série comme « sombre et comique ». La série sera créée par l’actrice Jill Alexander.

Hot Chocolate Nutcracker

Cette série documentaire suivra l’association de danse Debbie Allen Dance Academy, qui met en scène une nouvelle version du ballet Casse-noisette.