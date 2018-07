Chez Numerama, non seulement on vous parle souvent de jeux de plateau, mais en plus on vous en fait gagner ! Participez à notre concours et remportez une box du Coffre des Joueurs !

On a testé le coffre des joueurs 7

Le Coffre des Joueurs, c’est une box tous les trimestres avec une sélection de jeux de plateau selon un thème, ainsi que du contenu supplémentaire, comme des cartes inédites. Le septième coffret était placé sous le signe de l’aventure, et propose pas moins de trois jeux dans sa version classique, quatre dans sa version premium.

Montana, premier jeu de la boîte, nous emmène à la conquête de l’Ouest. Pour mener une mission si périlleuse, il faut bien sûr apprendre à gérer ses ressources et placer judicieusement ses ouvriers, mais également bien observer ses adversaires pour tenter de les bloquer. Jouable jusqu’à quatre, ce titre offre une agréable rejouabilité grâce aux tuiles figurant la région, que l’on peut disposer différemment à chaque partie.

Après le far-west, l’espace ! Ganymède est notre coup de coeur de la box. Sorti au tout début du mois de juillet 2018, ce jeu de stratégie nous propose de coloniser de lointaines planètes. S’il séduit tout d’abord par son graphisme original, il convainc surtout par ses mécaniques subtiles mais simples à appréhender. En somme, c’est facile à jouer, mais délicat à maîtriser ! Rythmé et addictif, il promet de nombreuses sessions la tête dans les étoiles.

Exit suit quant à lui la mode des jeux d’énigmes, popularisés en même temps que les escape games dont ils tendent à s’inspirer. L’avantage ? Il est totalement possible d’y jouer seul pour déchiffrer les secrets de l’Île Oubliée. Mais il est peut-être plus facile de coopérer avec ses amis pour voir le bout de l’histoire. Evidemment, nulle rejouabilité sur ce genre de jeu, mais vous pouvez toujours l’offrir à un ami après l’avoir terminé.

Enfin, exclusivement dans la box premium, on trouve U.S. Telegraph, relecture d’Attika où l’on doit participer au développement et au rayonnement d’une ville du far-west au XIXe siècle. Gestion et stratégie sont au menu de ce jeu compétitif accessible, qui peut servir d’introduction aux plus jeunes au jeu de pose de tuiles.

Comment gagner le Coffre des Joueurs 6 Premium ?

En attendant de découvrir le contenu du huitième Coffre des Joueurs sur le thème de la combinaison que vous pouvez d’ores et déjà précommander, nous vous proposons de remporter une version premium du Coffre des Joueurs 6. Sur le thème de la ruse, il comprend 878 Les Vikings, Orc Quest et Huns. Pour participer, il vous suffit de suivre les comptes Twitter de Numerama et du Coffre à Jouer, et de partager la publication ci-dessous.

🎁 #Concours spécial #J2S 🎁 🎲 Gagnez une box de jeu ! 3 jeux de société (878 Les Vikings, Orc Quest et Huns) et des surprises à l'intérieur ! 🧡 👉 RT + Follow @Numerama & @lecoffreajouer Vous avez jusqu'au 07/08, alors bonne chance à tous ! 🍀 pic.twitter.com/6w5GJd5l7R — Numerama (@Numerama) July 24, 2018

Vous pouvez participer à notre concours jusqu’au mardi 7 août ! Bonne chance à tous, et surtout n’oubliez pas de consulter toute l’actualité des jeux de plateau sur notre site !