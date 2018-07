Il y aura au moins deux séries et trois films originaux Netflix adaptés des comics de Mark Millar, le papa de Kick-Ass, Ultimates et Civil War.

Jupiter’s Legacy et American Jesus seront les deux premières séries originales Netflix adaptée des comics de l’Américain Mark Millar, a annoncé la plateforme de SVOD dans un communiqué du 17 juillet 2018. Il y aura également trois films : Huck, Empress et Sharkey The Bounty Hunter.

Aucune date de sortie pour ces productions n’a été annoncée, mais les fans du créateur d’Ultimates, Civil War, Kingsman mais aussi de Kick-Ass (depuis adaptés au cinéma), se réjouissent déjà.

2 séries et 3 films

Jupiter’s Legacy est une série de comics sortie à partir de 2013, qui met en scène plusieurs générations de super-héros, dont les descendants de ceux qui ont été les premiers à avoir des pouvoirs dans les années 1930. C’est Steven S. DeKnight (Daredevil) qui sera le showrunner de cette adaptation en 8 épisodes, et qui réalisera le premier épisode.

American Jesus suivra quant à elle, en 6 épisodes, le quotidien d’un garçon de 12 ans qui n’est autre que la réincarnation de Jésus, avec son lot de « pouvoirs » tels que changer l’eau en vin et faire revenir les morts à la vie. Il s’agira d’une série à la fois en anglais et en espagnol, fait remarque Endgadget.

Mark Millar’s fist slate of projects for Netflix include :

✅ A #JupitersLegacy series that @stevendeknight will run

✅ A multilingual series of #AmericanJesus

✅ An #Empress film written by Lindsey Beer

✅ A #Huck film being adapted by Ted Melfi & more pic.twitter.com/s5hwfvYvqc — See What's Next (@seewhatsnext) July 17, 2018

Millarworld devenu filiale de Netflix

Le 7 août dernier, Netflix a racheté l’éditeur de comics Millarworld, sa toute première acquisition de ce genre (depuis, l’entreprise a signé des contrats avec des stars des séries comme Shonda Rhimes ou Ryan Murphy). Montée en 2004 par Mark Millar, l’entreprise lui a permis de développer son propre univers de comics au fil des années, en parallèle des mastodontes Marvel et DC Comics.

« En huit années passées chez Marvel, il a développé des comics et des arcs narratifs qui ont inspiré les films Avengers, Captain America : Civil War et Logan (Wolverine) qui ont ensemble rapporté plus de 3 milliards de dollars de revenus au box-office », soulignait le communiqué de Netflix.

Dans le teaser posté à l’époque par Netflix, on note d’ailleurs que les deux comics mis en avant en tête de gondole étaient… Jupiter’s Legacy et American Jesus.

