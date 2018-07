Maxime Claudel - il y a 2 heures Pop culture

Vous vous souvenez de No Man's Sky ? Car Hello Games a donné rendez-vous le 24 juillet pour la mise à jour Next.

Non, No Man’s Sky n’est pas mort. Et Hello Games le prouve en annonçant la date de la mise à jour Next, laquelle sera massive. Depuis le PlayStation Blog, Sean Murray, créateur du jeu d’exploration dans lequel des millions de planètes sont générées de manière procédurale et où vous répétez les 3 mêmes actions à l’infini sans jamais rencontrer âme qui vive, a donné rendez-vous le 24 juillet aux fans continuant de voyager dans la galaxie.

Gratuit pour les possesseurs du jeu original, No Man’s Sky Next apportera en premier lieu le tant attendu mode multijoueur. Il pourrait bel et bien changer la face d’une expérience ayant beaucoup déçu lors de son lancement malgré les promesses initiales.

No Man’s Sky à plusieurs

Avec le jeu à plusieurs, Hello Games veut offrir un univers encore plus riche. Pêle-mêle, il sera possible de : partir à la découverte de l’inconnu avec des amis ou des joueurs aléatoires, construire des abris et des colonies complexes à partager, prendre part à des batailles spatiales, percer des secrets extraterrestres ou encore chasser les autres pour survivre.

En prime, les développeurs vont intégrer plusieurs évolutions graphiques, que ce soit pour les vaisseaux, les personnages, les environnements ou les bâtiments. Des changements que l’on pourra apprécier à la première personne, comme avant, mais aussi à la troisième, autre ajout de l’extension. La bande-annonce aux couleurs de Next donne un aperçu du nouveau rendu visuel, plus chatoyant qu’auparavant.

Pour terminer, No Man’s Sky Next se parera de plus d’options dans la construction des bases (localisation, taille et complexité). Il offrira aussi l’opportunité de devenir le commandant d’une flotte de vaisseaux, un élément qui prendra encore plus son sens en multijoueur.

