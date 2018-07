La saison 3 de Stranger Things n'est prévue que pour 2019. Mais on connaît déjà quelques informations concernant l'une des séries les plus populaires de Netflix.

Netflix a le goût du suspense bien maitrisé. Alors que la deuxième saison de sa série originale Stranger Things a été mise en ligne en octobre dernier, la plateforme de SVOD a sorti un premier teaser très malin pour faire patienter les fans.

Cette vidéo mise en ligne le 16 juillet 2018 ne porte même pas le nom du programme à succès. Il s’agit d’une parodie de publicité des années 80 pour annoncer l’ouverture d’un centre commercial flambant neuf appelé The Starcourt Mall, dans la ville de Hawkins en Indiana, la ville fictive dans laquelle se déroule les péripéties de Stranger Things.

Ce n’est qu’à la fin de cette bande-annonce d’une minute et 20 secondes, peuplée de figurants, que l’on découvre le personnage de Steve Harrington (Joe Keery), derrière un comptoir, cantonné au rôle de vendeur de glace déguisé en marin. « Il arrivera l’été prochain ! », conclut la bande-annonce, volontairement sans préciser s’il s’agit du centre commercial ou du troisième volet de Stranger Things. Au vu du timing de diffusion des saison précédentes, il est possible qu’il s’agisse de la série, bien que la saison 2 ait été diffusée à l’automne dernier.

#StrangerThings Season 3 First Look : Say ahoy to Steve and Robin (played by new cast member, Maya Hawke) https://t.co/zLZM6Gzo6U pic.twitter.com/xE5Uq4uqeS

— See What's Next (@seewhatsnext) July 16, 2018