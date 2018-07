Pour honorer le World Emoji Day, la page officielle sur les dirigeants d'Apple remplacent les photos par des Memojis.

En cette édition 2018 du World Emoji Day, Apple met les bouchées doubles. Non content de nous offrir un aperçu des prochains emojis qui rejoindront ses produits, le géant de la tech s’amuse à transformer ses dirigeants en bonhommes censés être mignons.

Depuis la page officielle présentant le haut de l’organigramme de la firme de Cupertino, on peut donc découvrir Tim Cook et ses collaborateurs des hautes sphères sous un nouveau jour. C’est aussi rigolo que flippant pour être tout à fait franc.

Un coup de communication pour les futurs Memojis ?

Lors du WWDC 2018, Apple présentait les nouveautés de la mise à jour iOS 12. Parmi elles, on a noté la possibilité de devenir soi-même un emoji animé via Face ID et la technologie Animoji. Voici venu le temps des Memojis. En l’appliquant à tous les big boss, Apple ne manque pas de mettre en avant cette future fonctionnalité — un vrai coup de communication en résumé.

Autrement, on peut voir que les Memojis ne sont pas tous réussis. Regardez par exemple Jonathan Ive, le génie en charge du design. Ses yeux grand ouvert lui donnent un petit côté serial killer pas rassurant. De son côté, Philip W. Schiller, vice-président senior du marketing mondial, fait penser à un surfeur impeccablement coiffé. Enfin, on a du mal à faire la différence entre Luca Maestri, le CFO (Chief Financial Officer) et Jeff William, le COO (Chief Operating Officer). Tim Cook, en revanche, est parfait. Normal puisque c’est le grand chef.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte