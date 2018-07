Maxime Claudel - il y a 38 minutes Pop culture

Il paraît que Sony Pictures éprouve des difficultés à faire un film Uncharted ? Ce court métrage avec Nathan Fillion peut servir d'inspiration.

Cela fait plusieurs années que Sony Pictures veut adapter la saga phare Uncharted, exclusive à la marque PlayStation, en film. Aux dernières nouvelles, il sera réalisé par Shawn Levy (Stranger Things) d’après un script écrit par Joe Carnahan, avec le jeune Tom Holland (Spider-Man : Homecoming) dans le rôle titre.

En attendant de voir, enfin, les premières images, Nathan Fillion, acteur aperçu dans la série Castle, a partagé sur son compte Twitter le 16 juillet 2018 un fan film de 15 minutes réalisé par le réalisateur canadien Allan Ungar. Où l’on peut constater qu’il ferait bel et bien un Nathan Drake parfait.

Ils ne partagent pas que le même prénom

Entre Nathan Fillion et Nathan Drake, la ressemblance physique est assez frappante. Si bien que les fans ont longtemps milité pour que le comédien soit choisi par les producteurs. Dans le court-métrage, il prouve aussi qu’il a le talent pour incarner le héros connu pour sa personnalité gaffeur, toujours prêt à faire des blagues même dans des moments tendus. Il est bien aidé aussi par un casting de qualité (Stephen Lang en Sully et Mircea Monroe en Elena), une excellente réalisation imitant parfois celle des jeux vidéo (la séquence de gunfight) et les multiples références à l’univers imaginé par Naughty Dog.

If ever there was a Twitter campaign, let this be it. Rise, ye Browncoats. Rise, ye Castillions. RISE !

« C’est quelque chose que je voulais faire et, plus important, que je voulais voir depuis un moment », se réjouit Nathan Fillion sur son compte Instagram. Peut-être que sa prestation fera changer d’avis Nolan North. En octobre 2015, celui qui prête sa voix à Nathan Drake indiquait dans une interview, « De ce que j’ai entendu des fans, ils ne veulent pas de film Uncharted, peu importe la star qui sera à l’affiche. Peut-être parce que c’est déjà une expérience cinématographique. »

En février dernier, Neil Druckmann, directeur d’Uncharted 4 : A Thief’s End, expliquait dans les colonnes de SceenRant, « Shawn Levy veut raconter une histoire totalement différente des quatre jeux — avec potentiellement un Nathan Drake plus jeune, qui comble les trous —, je crois que c’est plus intéressant que de refaire Uncharted 1, 2, 3 et 4. » Voilà où nous en sommes pour le film. Le vrai.

