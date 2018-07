Un projet Kickstarter visant à offrir de l'audio en Bluetooth sur Switch avait besoin d'un peu plus de 25 000 euros. Il en a récolté dix fois plus.

La plateforme de financement participatif Kickstarter regorge de projets. Et certains d’entre eux entendent gommer les défauts de la Nintendo Switch, qu’ils soient de jeunesse ou non. Récemment, nous sommes par exemple tombés sur cet accessoire permettant de jouer en position verticale. Aujourd’hui, nous vous présentons Genki, un dongle autorisant de l’audio en Bluetooth.

La technologie de communication est bel et bien intégrée à la Switch. Sauf que Nintendo n’autorise pas (pour le moment ?) de connecter en natif un casque ou des écouteurs sans-fil à sa console hybride. L’initiative proposée par Human Things veut réparer cette absence et connaît un succès assez inouï. Le collectif n’avait besoin que de 25 725 euros : il en a récolté près de 260 000 six jours avant la fin de la levée de fonds.

Encore un succès Switch sur Kickstarter

L’un des paradoxes de la Switch est de promettre la liberté de jouer partout, mais pas celle d’utiliser le casque ou les écouteurs que l’on souhaite. Human Things a donc imaginé un petit accessoire venant se brancher simplement sur le port USB-C. Une solution moins contraignante qu’un dongle USB nécessitant un adaptateur.

Alimenté par la machine, il offre la possibilité d’appairer jusqu’à deux casques/paires d’écouteurs via le Bluetooth 5.0 pour profiter de la bande-son de ses jeux sans cordon (et avec une latence minimale, par rapport à un récepteur venant se brancher sur le port jack). Avec sa portée de quasiment 20 mètres, on peut même envisager l’utilisation d’une enceinte portable.

Du côté du fonctionnement, il est on ne peut plus simple et plug’n’play :

On branche le Genki sur la Switch ;

On appuie longuement sur le bouton P1 pour appairer son casque ou ses écouteurs ;

On active l’appairage sur son casque ou ses écouteurs ;

On appuie ensuite simplement sur P1 pour les connexions futures ;

On peut ensuite appairer un autre accessoire Bluetooth avec la touche P2 (utile pour le multijoueur).

Les créateurs affirment que la batterie de la Switch ne sera pas vidée par son produit consommant très peu d’énergie. En outre, ils expliquent qu’il ne rendra pas la Switch inutilisable comme certains accessoires non officiels. « Genki n’envoie ni donnée ni puissance pour endommager la console. Il y a eu des cas de consoles endommagées, mais avec des docks tiers », indiquent-ils dans la FAQ.

Ils ont même pensé à tout : le jeu multijoueur, un design discret (avec coloris adaptés aux Joy-Con) et des accessoires optionnels (un adaptateur pour le dock, un pied compatible pour le jeu sur table). Son seul problème tient finalement dans l’impossibilité de recharger la Switch en même temps.

Le Genki devrait être lancé en fin d’année au prix de 49,99 dollars. Les contributeurs auront droit à une petite ristourne en guise de récompense.

Crédit photo de la une : Kickstarter Signaler une erreur dans le texte