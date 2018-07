Dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Pokémon : Let's Go, Évoli, on pourra changer la coiffure de son Pokémon. Une fonctionnalité qui indigne les fans toujours prompts à... s'indigner.

Pokémon Company et Nintendo ont diffusé une nouvelle bande-annonce de Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli, attendus en exclusivité sur Nintendo Switch le 16 novembre prochain. Au hasard des informations partagées le 12 juillet 2018, certaines personnes ont retenu un détail qui fait beaucoup causer les internets depuis quelques heures : la frange de Pikachu et d’Évoli.

Comment ça, une frange pour Pikachu et Évoli ? Oui, vous lisez bien : il sera possible de personnaliser la coupe de cheveux de son compagnon. Dans le communiqué officiel, cette fonctionnalité est assumée et justifiée de la façon suivante : « De plus, un vaste choix d’adorables tenues, accessoires et coupes seront disponibles pour les Dresseurs et leur Pikachu ou Évoli, leur permettant ainsi de former un véritable duo de choc ! »

why eevee look like the bad guy from fargo though pic.twitter.com/iBHSKUFUO2 — Ashley Oh (@itsashleyoh) July 12, 2018

Vive la frange !

Visiblement, c’est surtout la frange qui est prise pour cible par celles et ceux qui n’aiment pas trop le changement, qui plus est quand il touche leur licence favorite. Il faudrait quand même leur rappeler qu’il s’agit d’une option, en aucun cas d’une obligation. Lire : votre Évoli ou votre Pikachu pourra apparaître avec son look d’origine, ce qui n’empêchera pas de nourrir une amitié profonde.

Pikachu got wine drunk and cut their own hair at 3 am pic.twitter.com/2cvUhT65l9 — Jules (@Julian_Epp) July 12, 2018

Si la frange pose problème, les différents costumes que l’on peut faire porter à son Pokémon semblent moins déranger, alors que cela peut être tout aussi ridicule à l’écran. Sans parler du film Détective Pikachu avec Ryan Reynolds qui prêtera sa voix à la célèbre mascotte jaune.

À l’arrivée, cette nouveauté introduite dans Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli ne laisse personne indifférent et, sur les réseaux sociaux, on peut d’ores et déjà tomber sur une ribambelle de trolls, de mèmes et de plaintes. Un vrai problème de société important qui rappelle l’affaire des fesses de Snake dans le prochain Super Smash Bros.. Une autre exclusivité Switch. Coïncidence ?

