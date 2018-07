Epic Games a donné le coup d'envoi de la cinquième saison de Fortnite, placée sous le signe du choc des époques.

Après un missile lancé, des failles mystérieuses et des lamas dans la ville, Epic Games n’a pas manqué son rendez-vous : la cinquième saison de Fortnite est bel et bien lancée et les changements ont été officialisés à la faveur d’une longue note de patch.

Comme le laissaient présager les différents indices lâchés par le studio, le futur de Fortnite sera placé sous le signe du choc des époques, ou plutôt « des mondes » selon le terme officiel. Où des Drakkars côtoieront des statues antiques, des héros du Far West et des armes en silex.

Un nouveau véhicule

Pour mieux se rendre compte des évolutions, du nouvel écosystème (désert) et des lieux inédits (Paradise Palms et Lazy Links, sans oublier les points d’intérêt secrets), Epic Games introduit une voiturette tout-terrain capable de transporter quatre personnes en même temps (un conducteur et trois passagers) et dont le toit peut servir de tremplin. Toujours dans le mode Battle Royale, diverses failles peuplent la carte. « Pénétrez dans une faille si vous en avez le courage… mais préparez-vous à des sensations fortes », prévient le développeur.

En prime, la saison 5 s’accompagne d’un nouveau Passe de combat, promettant 100 paliers et des dizaines et des dizaines de récompenses cosmétiques moyennant 950 V-bucks.

Dans Sauver le monde (mode payant), l’événement Superproduction, affilié à la saison 4, se termine sur un road trip — mettant en scène des héros du Grand Ouest. Les missions Défier la horde sont également de retour sur une carte désertique à la configuration resserrée (« vous courez moins d’une base à l’autre entre deux vagues, et vous passez plus de temps à construire et à fabriquer des objets », précise Epic Games).

Pour tous les autres changements — rééquilibrage, correction de bugs –, rendez-vous directement sur la page du patch 5.0.

Crédit photo de la une : Fortnite Signaler une erreur dans le texte