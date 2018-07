Quelques heures avant le coup d'envoi de la saison 5 de Fortnite, Epic Games continue le teasing avec des lamas lâchés dans des villes, dont Paris. Sauf que...

Mise à jour du 12 juillet 2018 : le lama parisien de Fortnite a encore été volé. Cette fois-ci par un particulier comme le confirme un tweet rempli de photos. Millenium a ouvert la Boîte de Pandore.

Article original du 11 juillet : Le coup d’envoi de la cinquième saison de Fortnite sera donné ce jeudi 12 juillet. Toutefois, Epic Games a déjà préparé le terrain, que ce soit directement dans le jeu ou à l’extérieur. Ainsi, un missile a été lancé le week-end dernier, provoquant des fissures sur son passage.

Dans la « vraie vie », le studio s’est amusé à installer des lamas — mascotte du jeu — dans plusieurs grandes villes. On ne sait pas vraiment à quoi ils servent et quel message ils cachent, mais toujours est-il que celui situé à Paris fait énormément parler sur les internets. Notamment à cause du site d’actu Millenium…

Had a fun time hunting the @FortniteGame llama in Paris with @MadKillBig73 and my family but alas, we missed him. 😄 pic.twitter.com/v5lmHfNKpu

— Jason Lake (@JasonBWLake) July 11, 2018