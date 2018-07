Netflix propose une option pratique sur Android pour les personnes qui regardent des séries TV. À condition de passer par un réseau Wi-Fi.

C’est une option bien pensée, dont le potentiel ne se révélera que si vous êtes relié à un réseau Wi-Fi. L’application mobile de Netflix dispose depuis peu d’une nouvelle option, activée par défaut, qui permet de lancer automatiquement le téléchargement du prochain épisode d’une série TV que vous êtes en train de regarder. Ce lancement se lance dès que vous avez fini de voir l’épisode en cours.

Ce n’est pas tout : une fois que vous avez fini de voir un épisode, l’application mobile le retirera du smartphone afin d’éviter leur accumulation et, par conséquent, de les laisser prendre de plus en plus de place. Bien sûr, il est tout à fait possible de désactiver cette option : il suffit de se rendre dans le menu « Plus », puis « Paramètres de l’application » et de refuser le téléchargement automatique.

Cela peut être justifié pour conserver par exemple un épisode d’une série TV qui vous a particulièrement marqué.

Netflix propose si besoin une page d’assistance sur cette fonctionnalité. Par exemple, il est bien indiqué que le réseau de données mobiles — en clair, votre forfait téléphonique — n’est pas utilisé avec le téléchargement automatique. Il est aussi précisé que l’option n’existe que sur Android. L’on peut néanmoins s’attendre à ce que le géant de la vidéo à la demande par abonnement la propose un jour sur iOS.

Une fonction perfectible

S’il faut noter une imperfection dans le système mis au point par Netflix, c’est son absence d’anticipation : il faut en effet finir de regarder un épisode, pour que le suivant s’enclenche. Le spectateur ou la spectatrice qui voudrait enchaîner tout de suite après avec la suite des aventures ne le peut donc pas, car il faut attendre la fin du téléchargement — cela n’est certes pas forcément très long en Wi-Fi.

Un téléchargement vraiment intelligent consisterait à tenir compte du temps restant dans l’épisode actuellement en cours de visionnage, de s’assurer de la connexion en Wi-Fi et, le cas échéant, de rapatrier celui d’après pour qu’il soit disponible dès que le générique de fin se lance. Sinon, vous pouvez toujours récupérer manuellement plusieurs épisodes et lancer le suivant vous-même dès que vous en avez fini un.