Attention, Madeleine de Proust : DC Comics a officialisé la remasterisation Full HD de la série animée Batman.

Si vous êtes un gamin des années 80/90 alors vous avez forcément passé vos dimanches à regarder en boucle la série culte Batman : The Animated Series, véritable pépite de noirceur et d’écriture — avec Mark ‘Luke Skywalker’ Hamill dans le rôle du Joker. Adulé par les nombreux fans du super-héros, le dessin animé va enfin s’offrir une remasterisation bienvenue à la faveur d’un passage à la Full HD 1080p. Un dépoussiérage qui va faire du bien à nos yeux.

DC Comics a officialisé la bonne nouvelle dans un tweet publié le 6 juillet 2018. Les deux premières saisons ont été confirmées en 1080p pour une diffusion, dans un premier temps, sur la plateforme de streaming DC Universe qui sera lancée cet automne aux États-Unis.

Experience BATMAN : THE ANIMATED SERIES like never before ! The first two seasons are available for the first time in HD, on #DCUniverse. https://t.co/3sGQQSxA5I pic.twitter.com/uXMEhBZxBn

— DC Universe (@TheDCUniverse) July 6, 2018