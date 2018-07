Valve tire un premier bilan de l'année 2018 et on découvre que GTA V est encore très haut placé dans les statistiques.

Au mois d’octobre prochain, Rockstar Games lancera Red Dead Redemption 2. Et, visiblement, il n’en a pas forcément besoin. Car GTA V continue d’affoler les compteurs bien des années après son lancement. Porté par sa composante multijoueur recevant constamment du contenu, le blockbuster apparaît tout en haut dans les statistiques de Steam.

Valve a effectivement tiré un bilan de l’année 2018, qui vient de franchir le cap du premier semestre. Où l’on découvre que GTA V tient son rang dans ce que le géant américain appelle Le meilleur de 2018 (jusqu’à présent).

Meilleures ventes et meilleure fréquentation

Dans les faits, GTA V se retrouve encore aujourd’hui dans les meilleures ventes de Steam, catégorie Platine (jeux les plus vendus). Il y côtoie des nouveautés comme Far Cry 5, Kingdom Come Deliverance ou encore Jurassic World Evolution. Mais aussi des titres plus anciens, dans le sillage de Rocket League, Dota 2 et PUBG.

GTA V prend également place dans la case revendiquant le plus de joueurs en simultané. Comme PUBG, Warframe, Counter-Strike : Global Offensive, Dota 2 et Rainbow Six Siege, il a réuni plus de 100 000 fans en même temps. Ils ne sont que six à l’avoir fait en 2018 (on pourrait aussi mentionner Fortnite, indisponible sur Steam).

Ces chiffres ronflants mettent une fois n’est pas coutume en exergue la longévité inouïe de GTA V, sorti en avril 2015 sur PC. Et puisque Red Dead Redemption 2 n’est toujours pas prévu sur PC, il a encore un bel avenir devant lui.

