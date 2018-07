La cinquième saison de Fortnite démarrera la semaine du 10 juillet 2018. On fait le point sur ce que l'on sait à son sujet.

Dans quelques jours, Epic Games donnera le coup d’envoi de la cinquième saison de Fortnite. Le studio a déjà préparé le terrain avec un événement organisé samedi soir et s’articulant autour du décollage d’une fusée. Depuis, des fissures apparaissent çà et là sur la carte et les joueuses et joueurs se demandent bien à quelle sauce ils vont être mangés dans les jours à venir.

Après tout, on se souvient que la précédente saison avait été amorcée par la chute d’une météorite ayant profondément changé le visage de l’unique carte du jeu. On peut dès lors s’attendre à un dispositif similaire, en l’occurrence une mise à jour majeure théâtralisée pour faire monter l’engouement et nourrir la spéculation.

Histoire Quel impact pour le lore ?

Fortnite a beau être un jeu multijoueur, Epic Games a su bâtir un lore nourri par les divers événements qu’il organise pour le plus grand bonheur de sa communauté. Concernant le missile, s’il a bel et bien été lancé et qu’il aurait dû terminer sa course sur un endroit de la carte — la ville Tilted Towers –, un mystérieux trou apparu par le biais de ce qui ressemble à une faille spatio-temporelle l’a avalé peu avant l’impact.

Le projectile massif a ensuite continué sa course dans le ciel, créant diverses fissures et anomalies un peu partout. Depuis samedi, elles ne cessent de s’étendre, notamment autour de l’immense faille créée par le missile à la fin de son petit voyage. Que diable ces phénomènes peuvent-ils bien signifier ? Nous le découvrirons bien assez tôt, sachant qu’il faudra probablement s’attendre à des changements aux conséquences marquées.

Gameplay Quoi de neuf pour le jeu ?

Avec l’ouverture de cette cinquième saison, les fans de Fortnite savent plus ou moins à quoi s’attendre : un nouveau Battle Pass, des objets cosmétiques à gogo à gagner, des correctifs et des rééquilibrages de rigueur, des éléments inédits pour le gameplay (basé sur les failles temporelles ?) ou encore quelques quêtes comme ce fut le cas pour la saison 4.

Quand débutera exactement la saison 5 ?

Rendez-vous le 12 juillet, À 10h du matin, heure française, pour le début de la cinquième saison. On peut parier sur dix semaines d’hostilités en tout.

