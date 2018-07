Les Indestructibles 2 est un film avec des tas d'effets stroboscopiques. Un mois avant sa sortie, les premiers spectateurs avaient demandé à Disney et aux salles de cinéma de placarder des avertissements.

Les Indestructibles 2 (The Incredibles 2 en VO) sort ce mercredi 4 juillet dans les salles françaises. Le dessin animé de Pixar et Disney est la suite tant attendue du long métrage plébiscité sorti en 2004. Et si les premières critiques annoncent que la suite s’annonce aussi maîtrisée que le premier film, plusieurs personnes et associations ont mis en garde contre les risques de crise d’épilepsie.

Lors de la première diffusion du film, il y a un mois, des voix s’étaient élevées sur les réseaux sociaux, se demandant pourquoi Disney n’avait pas imposé aux cinémas une alerte adressée aux personnes épileptiques. En effet, il semblerait qu’une bonne partie de l’intrigue repose sur un univers à forts effets stroboscopiques (soit des flashs rapides et répétés). Ajoutez à cela une salle sombre et un écran géant et vous aurez quelques ingrédients pour déclencher une crise d’épilepsie chez les personnes à risque.

À l’international, l’Epilepsy Foundation a estimé que les spectateurs devaient être prudents s’ils décidaient d’aller voir le film avec des personnes qui souffrent d’un type d’épilepsie pouvant déclencher des crises.

HEALTH ALERT I haven’t seen this mentioned in a lot of places, but the new Incredibles 2 movie (#incredibles2) is filled with tons of strobe/flashing lights that can cause issues for people with epilepsy, migraines, and chronic illness. This thread is spoiler free

— Veronica Lewis (@veron4ica) June 15, 2018