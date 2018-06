Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de juillet 2018.

Chaque mois, nous dressons la liste des nouveaux contenus qui arrivent sur Netflix France. Le volume étant de plus en plus important, nous avons récemment choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction parmi les nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Dans la même logique, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de Netflix France au mois de juillet, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains contenus avant leur retrait. Attention, ce mois-ci, de nombreux contenus seront retirés dès le premier du mois !

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez plus consulter ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Anges & Démons – 1er juillet

Conspirations, Eglise, enlèvements et Tom Hanks : Anges et Démons est un thriller indémodable, adapté du roman de Dan Brown.

Retour vers le Futur – 1er juillet

Seuls ceux qui savent voyager dans le temps peuvent savoir si Retour vers le futur reviendra un jour dans la catalogue français de Netflix… Nom de Zeus !

Black Lagoon, saisons 1 et 2 – 1er juillet

L’adaptation des années 2000 du manga du même nom ne compte que deux saisons.

Capitaine Marleau, saison 1 – 1er juillet

Ne riez pas si on vous parle de Capitaine Marleau : la série française de France 3 est l’une de celles qui réalise les meilleures audiences en France. Le retrait de cette première saison de Netflix arrive à peine quelques semaines après que France Télévisions a annoncé le lancement de Salto.fr, une plateforme de SVOD en commun avec M6 et TF1, pour diffuser leurs contenus originaux. Coïncidence ?

Détectives, saisons 1 et 2 – 1er juillet

La série de France 2 avec Sara Martins a déjà 5 ans. Sortie en 2013, elle a montré pendant deux saisons le quotidien d’une agence de détectives privés.

Sexe Entre Amis – 1er juillet

Sous ses airs de comédie romantique nulle, Sexe Entre Amis est un film joyeux et divertissant. On n’en ressort pas grandi, mais Justin Timberlake et Mila Kunis sont drôles et attachants. Que demander de plus ?

Gladiator – 1er juillet

Il ne sera bientôt plus possible de voir le torse nu d Russell Crowe se démener dans le Colisée. Profitez-en.

Inglorious Basterds – 1er juillet

L’un des films les plus déjanté de Tarantino est une uchronie dans laquelle Brad Pitt regroupe un groupe de soldats juifs afin de traquer et torturer des nazis.

Mamma Mia ! – 1er juillet

Le film musical avec Meryl Streep aura bientôt une suite. En attendant, il est conseillé de rattraper le premier opus de 2008, où une fille essaie de retrouver l’identité de son père.

Polisse – 1er juillet

Le film de Maïwenn, présenté en compétition officielle à Cannes, montre le travail de la brigade de protection des mineurs.

Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, saison 2 – 15 juillet

Il vous reste encore deux semaines pour rattraper toutes les enquêtes du commissaire Jean Larosière, de la série à succès diffusée depuis 2009 sur France 2.