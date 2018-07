De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films, documentaires et standups qui débarquent sur Netflix en juillet 2018, et que nous attendons le plus.

Netflix met en de plus en plus de contenus sur sa plateforme française. Il y en a tant que les allées et venues des programmes peuvent être difficiles à suivre.

C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer donc une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir sur Netflix chaque mois, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie — à noter que de nombreux programmes sortent cette fois-ci le premier du mois. Toutes nos sélections sont disponibles ici.

Séries Les séries

New Girl, saison 6 — 1er juillet

Malgré quelques longueurs au fil des saisons, New Girl (FOX) est une valeur sûre : une comédie multicaméras de grande qualité, et aussi une des rares à faire preuve d’une extrême bienveillance à l’égard de ses personnages.

Good Girls, saison 1 — 3 juillet

Le premier volet de cette série de mi-saison vient à peine de se terminer sur NBC qu’elle sera déjà diffusée sur Netflix. La comédie Good Girls, qui a le mérite de faire revenir sur le petit écran les génialissimes Christina Hendricks (Mad Men) et Retta (Parks and Recreation) a été renouvelée pour une saison 2 par la chaîne gratuite américaine.

Le seigneur de Bombay, saison 1 — 6 juillet

Cette coproduction de Netflix n’a pas fait grand bruit avant sa sortie : elle débarque pourtant dans moins de deux semaines sur la plateforme. Il s’agit de l’adaptation du livre de Vikram A. Chandra, qui suit le chemin d’un policier qui enquête sur la mort d’un gangster.

Orange is the new black (OITNB), saison 6 — 27 juillet

Le pénitencier de Litchefield avec sa « sécurité minimum » et ses espaces communs, c’est terminé. Les détenues d’Orange is the new black vont découvrir les prisons haute sécurité, celles où l’on passe ses journées derrière des barreaux et où la liberté se fait encore plus rare.

Terrace House, Opening New Doors, partie 3 — 31 juillet

À peine la deuxième partie de l’émission de télé-réalité japonaise a-t-elle été mise en ligne en mai que la troisième sera disponible deux mois plus tard. On ne vous fait plus l’affront de vous la présenter (mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours faire un tour du côté de la lettre d’amour que lui a consacré nos confrères de BuzzFeed France).

El Chapo, saison 3 — ? juillet

Faut-il s’attendre à une nouvelle mise en ligne surprise d’une série attendue de Netflix ? Dans son communiqué de presse, la plateforme a inclus la saison 3 d’El Chapo, la série écrite par le co-scénariste de Narcos Chris Bancato, dans sa présentation des contenus prévus pour le mois de juillet, sans précision de date.

Films Les films

Twilight, la saga — 1er juillet

C’est l’été, personne ne vous jugera si vous avez envie de vous lancer dans un marathon des quatre films Twilight (dont le premier film fête quand même ses dix ans cette année).

Fast and Furious, la saga — 1er juillet

Vous aimez les sagas ? En voici encore. Netflix mettra en ligne les cinq premiers volets de Fast and Furious, dont le premier sorti en 2001. Vroom !

Des hommes et des dieux — 1er juillet

Le film bouleversant sur l’assassinat des moines de Tibhirine en Algérie a reçu le Grand Prix du Jury à Cannes en 2010.

How it ends — 13 juillet

Le prochain gros thriller original de Netflix sortira à la mi-juillet. Dans How it ends (avec Theo James et Forest Whitaker), un homme doit traverser le pays pour sauver sa femme, tandis qu’une vague de panique s’empare des États-Unis sur fond d’imminente apocalypse.

Moi, belle et jolie — 20 juillet

On aime beaucoup Amy Schumer, mais son dernier film, I Feel Pretty en version originale, n’a pas reçu énormément de critiques positives depuis sa sortie aux États-Unis en avril 2018. À vos risques et périls.

Dessins animés Les séries animées

Lastman — 1er juillet

La série d’animation française Lastman, dont les épisodes ont été diffusés en 2016 par France 4, est enfin disponible sur une plateforme de SVOD.

Black Butler, saisons 1, 2 et 3 — 1er juillet

L’adaptation du manga Black Butler a été diffusée depuis le début des années 2010 en France (notamment sur MCM puis Direct Star). Les trois premières saisons seront à présent disponibles sur la plateforme de SVOD.

Ernest et Célestine, saison 1 — 1er juillet

La série a été adaptée des livres pour enfants Ernest et Célestine par France 5 : les premiers épisodes avaient été diffusés dans Zouzous au printemps 2017.