Vieille promesse agitée par Microsoft, la compatibilité souris/clavier sur Xbox One refait surface à la faveur d'une indiscrétion évoquant un partenariat avec Razer.

Cela fait un bon moment que Microsoft promet la compatibilité clavier/souris sur Xbox One, la meilleure association d’accessoires pour jouer selon certains — on dira que cela dépend du genre. Aux dernières nouvelles, soit en septembre 2017, elle devait arriver bientôt. Visiblement, pour le géant américain, bientôt signifie plusieurs mois d’attente.

Dans tous les cas, Microsoft s’active en coulisse pour transformer le rêve en réalité. C’est tout du moins ce qui ressort de documents b-to-b obtenus par nos confrères de Windows Central le 23 juin 2018. On y découvre plusieurs informations sur la fonctionnalité, notamment un partenariat avec Razer.

Les directives de Microsoft

Microsoft a donné des directives aux studios concernant la compatibilité clavier/souris. Première chose à prendre en compte : une seule souris et un seul clavier par console, sachant que les jeux devront obligatoirement fonctionner à la manette. Ensuite, si les souris sans-fil seront prises en charge, il faudra passer par le dongle USB prévu à cet effet (pas de Bluetooth en direct en somme). La Xbox One sera en mesure de supporter jusqu’à cinq boutons et la molette sur les axes vertical et horizontal.

La firme de Redmond a par ailleurs insisté sur les exigences en matière de multijoueur au regard du déséquilibre existant entre une manette et un combo clavier/souris. Sur ce point, il précise :

L’équilibre du multijoueur dépend totalement du jeu ;

La compatibilité clavier/souris peut être mise en doute ;

Les sessions clavier/souris versus manette doivent être surveillées ;

Il est encouragé de prévoir un matchmaking uniquement pour les joueurs clavier/souris.

Enfin, il y a ce deal avec Razer consistant à intégrer la technologie Chroma dans l’écosystème Xbox One. On rappelle qu’il s’agit de renforcer l’immersion avec des effets lumineux programmables (16,8 millions de couleurs). Il reste maintenant à confirmer que tous ces détails seront conservés d’ici la mise à jour qui autorisera l’usage du combo clavier/souris sur la console de salon.