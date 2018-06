Une équipe péruvienne engagée dans le tournoi The International de Dota a été disqualifiée à cause d'une souris.

En course pour participer au prestigieux tournoi The International 2018 de Dota 2, la team Thunder Predator, domiciliée au Pérou, a été disqualifiée lors d’un tournoi qualificatif pour une raison qui pourrait paraitre étrange… En effet, l’un de ses joueurs utilisait une souris programmable, ce qui est illégal selon le règlement établi par Valve. L’équipe malheureuse s’en est défendue via un communiqué publié sur sa page Facebook le vendredi 22 juin 2018.

Atún, le joueur accusé d’avoir triché, aurait utilisé des macro avec sa Razer Synapse afin de contrôler son personnage à la perfection, lui offrant un avantage pendant le match. Selon un billet publié sur Motherboard, des membres de Reddit auraient alerté sur la supercherie, poussant les organisateurs à sévir.

In the case of Thunder Gaming in SA Qualifiers, this is the decision that was taken :

A) Disqualify Thunder Gaming for using unfair advantage

B) SG vs Pain in the Winner’s Finals

C) Loser plays Torus in the Loser’s Finals

D) Winner of that Plays winner of A in the Grand Finals

— Cristian Duca (@FACEIT_Omicron) June 22, 2018