Bethesda a saisi la justice pour attaquer Warner Bros. et le studio Behaviour sous fond de plagiat.

Bethesda ne plaisante pas avec les supposés plagiats. Habitué des tribunaux, l’éditeur américain a décidé de porter une nouvelle affaire devant la justice. Elle concerne son succès massif Fallout Shelter et le jeu mobile Westworld, tout juste sorti sur iOS et Android. À ses yeux, l’adaptation de la série diffusée sur HBO n’est qu’une copie opportuniste de son titre.

Il faut dire que les deux productions ont une chose en commun : Behaviour, studio canadien ayant travaillé avec Bethesda sur Fallout Shelter et avec Warner Bros. sur Westworld. Pour le plaignant, au regard des similitudes, il est clair que le code a été copié pour gagner du temps.

Pâle copie

Dans Westworld, il s’agit de bâtir et gérer un parc à thème. Dans Fallout Shelter, il faut aménager un abri anti-atomique. Au-delà de cet objectif assez commun aux jeux de gestion, Bethesda estime que le titre de Warner Bros. a « le même game design, la même direction artistique, les mêmes animations, les mêmes fonctionnalités et les mêmes éléments de gameplay. » Dans le document judiciaire partagé par Polygon le 22 juin 2018, on peut voir que Bethesda joue au jeu des comparaisons en mettant l’accent sur les similitudes. Il se permet même de citer un bug spécifique apparaissant dans la première version de Fallout Shelter et corrigé depuis. Le fait qu’il refasse une apparition dans Westworld ne pourrait pas être une simple coïncidence.

Pour Bethesda, Westworld ne serait donc qu’un plagiat de Fallout Shelter maquillé avec une ambiance western. Légalement, « Behaviour a violé son contrat avec Bethesda et utilisé son accès restreint à la propriété intellectuelle de Bethesda » pour « gagner du temps, réduire les coûts et sortir rapidement Westworld. » La société réclame des dommages et intérêt, mais aussi la suppression de Westworld.