Comme avec Thanos il y a quelques semaines, Epic Games rencontre des difficultés avec le caddie, véhicule introduit le 30 mai et à l'origine d'un glitch.

Le 30 mai dernier, Epic Games a introduit un véhicule des plus exotiques dans Fortnite : un caddie. Le moyen de locomotion est particulièrement apprécié des joueurs. « À deux, le caddie est vraiment fun. Genre tu fais des construction, tu t’amuses et t’oublies qu’il y a 98 gars qui veulent te buter », explique un joueur interrogé par Numerama. Mais ce portrait idyllique cache un véritable casse-tête pour les développeurs.

En effet, le caddie de Fortnite est à l’origine d’une faille que ne manquent pas d’exploiter certains malins. Grâce à elle, il est possible de se retrouver sous la carte, à l’abri des regards, offrant alors un avantage certain pendant les affrontements.

Due to ongoing issues, we'll be disabling Shopping Carts again. We'll update you when this issue is resolved.

