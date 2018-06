Un développeur de chez Rockstar Games a peut-être vendu la mèche en écrivant les mots « Red Dead Redemption 2 (PS4/Xbox1/PC) » sur son profil LinkedIn.

« Red Dead Redemption 2 is coming to PC » : à la lecture de ce titre d’un article publié le 22 juin 2018 sur VG247, on a cru à une annonce officielle et la joie fut particulièrement explosive au sein de la rédaction — qui joue en très grande majorité sur PC. En réalité, il va falloir attendre encore un peu avant de sauter au plafond.

Si le portage de Red Dead Redemption 2 fait office de serpent de mer du jeu vidéo, Rockstar Games n’a encore rien officialisé à ce jour. Mais l’un de ses employés a peut-être vendu la mèche avant l’heure.

« Red Dead Redemption 2 — PS4/XBox1/PC »

En effet, un ancien programmeur a laissé échapper une information de taille sur son compte LinkedIn (anonymisé par VG247, mais que Numerama a pu retrouver) : Red Dead Redemption 2 serait développé sur PlayStation 4, Xbox One mais aussi sur PC.

D’après son profil, le programmeur aurait travaillé chez Rockstar Leeds pendant sept ans, et compte dans son C.V. des jeux comme L.A. Noire et GTA V, tous deux disponibles sur PC. Bien entendu, il pourrait s’agir d’une erreur (on peut essayer d’y croire)…

Pourquoi Red Dead Redemption 2 sortirait sur PC alors que son prédécesseur n’a jamais connu cette joie (astuce : on peut quand même en profiter via le PlayStation Now) ? Tout simplement parce que Rockstar Games pourrait difficilement se priver d’un public ayant accueilli son GTA V les bras ouverts. Selon toute vraisemblance, une version PC du jeu de western sera lancé quelques mois après les moutures PS4 et Xbox One, attendues pour le 26 octobre.