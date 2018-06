Sur Kickstarter, des petits génies ont lancé un projet pour jouer à la Switch en position verticale.

Vous ne le savez peut-être pas, mais certains jeux de la Nintendo Switch sont compatibles avec une orientation de l’écran à la verticale. C’est le cas, par exemple, de l’excellent shoot them up Ikaruga ou du classique Donkey Kong. Toutefois, il apparaît bien compliqué de jouer dans cette configuration en nomade, à moins de poser la tablette sur une surface plane et de se pencher dessus (en matière d’ergonomie, on repassera).

Fort heureusement, certains ont imaginé un accessoire tout bête conçu pour éviter tout désagrément. Ils se sont tournés vers Kickstarter pour financer ce qu’ils appellent le Flip Grip.

Pour éviter de pencher la tête

En toute simplicité, le Flip Grip est un objet dans lequel vient se glisser la Switch à la verticale et comportant un rail de chaque côté pour accueillir les deux Joy-Con. Même installée dans le Flip Grip, la tablette donne toujours accès au port cartouche, à la prise jack et au slot dédié à la carte SD. En revanche, l’USB-C permettant de recharger la console est obstrué et il n’est pas possible d’éteindre complètement la console sans la retirer de l’accessoire.

Les créateurs ont même prévu un dispositif de sécurité pour maintenir correctement la Switch en place. Enfin, ils ont pensé au jeu sur table : pour en profiter, il suffit juste d’insérer une carte solide — exemple : une carte bancaire (symbolisée en orange sur la photo ci-dessous) — à l’arrière pour faire tenir l’ensemble façon béquille.

Le Flip Grip a déjà amassé près de 40 000 euros sur la plateforme de financement participatif. L’objectif, fixé à 36 595 euros, a donc été dépassé et les contributeurs devraient recevoir cette trouvaille, dont le prix minimum est fixé à 12 dollars (10 euros environ), dès le mois de novembre 2018.