Découvrez chaque semaine un jeu de société que nous avons sélectionné pour vous (avec amour et passion). Cette semaine, c'est la gamme IQ qui est à l'honneur.

C’est un article un peu particulier que nous vous proposons cette semaine, pour deux raisons. Ce n’est pas un seul jeu qui est présenté, ni même deux, mais toute une gamme. Carrément. Et si le propos porte évidemment sur des jeux, ils ne sont en revanche pas « de société ».

Mais de quoi s’agit-il donc alors ? De jeux de logique et de réflexion. Pas des casse-têtes, demandant par exemple de séparer deux anneaux entrelacés sans tout casser. Mais des sortes de puzzles, de défis de logique, proposant un challenge sur plusieurs niveaux, de difficulté croissante.

Tous les jeux proposés aujourd’hui font partie de la gamme IQ. Le nom est un peu pompeux, mais c’est leur seul défaut. Chacun se compose d’un petit boitier, facile à transporter, dans lequel se rangent toutes les pièces, les explications, ainsi qu’un livret regroupant tous les défis et leurs solutions. Chaque boite en propose 120, dans lesquels il s’agit toujours, à partir d’une situation de départ, de ranger les pièces restantes, selon des contraintes et des mécaniques propres à chaque jeu.

Repérage dans l’espace, reconnaissance géométrique, et surtout patience sont nécessaires tout au long des cinq niveaux de difficulté proposés. Heureusement, l’apprentissage va crescendo et les premiers niveaux vous apprennent les bases tout en douceur.

Ce serait mentir que d’affirmer que nous aimons pareillement tous les jeux de la gamme IQ. Non pas parce que l’un ou l’autre serait moins bon. Mais plutôt parce que chacun repose sur des mécaniques cérébrales différentes. Chaque joueur se sentira plus à l’aise avec telle ou telle boîte, en fonction de ses capacités, du mode de fonctionnement de son cerveau, de sa patience, etc.

Mais tous ont en commun un matériel parfait, très agérable à manipuler (les plastiques sont solides et doux), un principe simple mais malin, et un côté addictif assez prononcé. Autant c’est rageant de passer des heures avant de trouver une solution, autant c’est particulièrement joussif quand enfin on y parvient. On ressent même une certaine plénitude quand on boucle, après des semaines de souffrances, le dernier niveau.

Le format poche permet de l’emmener et d’y jouer partout. Un petit coin de table suffit, et il ne faut que quelques secondes pour le déballer ou le ranger : sur la tablette d’un avion ou d’un train, le midi en mangeant votre sandwich ou en attendant votre repas, ou, comme moi, le matin devant votre bol de céréales. Bref, toutes les occasions sont bonnes et on devient vite accroc.

La gamme IQ n’est qu’une partie des titres proposés par l’éditeur. Il en existe des dizaines d’autres, dans différentes gammes, dans des formats plus grands que la collection IQ. Il en existe même une spécialement conçue pour les plus petits, avec des mécaniques et une difficulté adaptées, et surtout des thématiques totalement choupi, faisant craquer autant les parents que les enfants (Le petit chaperon rouge dès 4 ans par exemple).

Notons enfin que tous ces jeux sont l’œuvre d’un seul et même auteur : un génie !

La gamme IQ sont des jeux de Raf Peeters

Édités par Smart Games

Pour 1 joueur à partir de 6 ou 8 ans

