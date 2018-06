Niantic annonce l'arrivée des échanges de créatures dans Pokémon Go. Ces transactions se feront via un système de liste d'amis, également dévoilé.

Mieux vaut tard que jamais ! Presque trois ans après avoir été dévoilé, Pokémon Go va enfin accueillir une fonctionnalité qui avait été esquissée par Niantic, le studio qui développe le jeu en réalité augmentée, à la sortie de la bande-annonce : la possibilité de faire des échanges avec ses contacts, à condition que certains critères soient remplis. Il sera aussi possible d’ajouter des amis.

L’annonce a été faite lundi 18 juin sur le site officiel et certaines mécaniques ont été détaillées pour l’occasion : par exemple, le troc de créatures coûte de la poussière d’étoile, dont le montant dépend du niveau d’amitié entre les deux joueurs. Plus celui-ci est élevé, plus le coût en poussière d’étoile sera bas. De plus, certains échanges seront restreints en fonction de la rareté des créatures.

C’est le cas des pokémons légendaires, chromatiques et ceux qui n’ont pas encore été enregistrés dans le pokédex, c’est-à-dire déjà attrapés. « Vous ne pouvez réaliser qu’un échange spécial par jour, et ces échanges nécessitent généralement beaucoup de poussières d’étoile », prévient Niantic. En outre, il faut que le niveau d’amitié — en jeu — entre les deux personnes soit assez élevé.

Cet indicateur peut être influencé à la hausse en fonction des interactions que vous avez avec votre contact : si vous lui envoyez un cadeau, si vous faites un combat d’arène ou un raid ensemble, ou si vous échangez des créatures. Cette jauge peut avoir des effets positifs si elle atteint un certain seuil, par exemple un bonus d’attaque pendant un combat. Niantic prévient : l’évolution de ce niveau sera lente.

Niantic poursuit, en précisant les avantages des échanges : « si vous êtes à proximité et que votre niveau de Dresseur est de 10 ou plus, vous pouvez échanger des Pokémon que vous avez capturés avec cet ami. Chaque échange vous rapporte des Bonbons bonus pour le Pokémon que vous avez échangé, et ce bonus peut augmenter si les Pokémon échangés ont été attrapés très loin l’un de l’autre ».

L’ajout d’amis est, comparé au système imaginé par le studio pour les échanges, très simple : il suffit de connaître le code de dresseur — un numéro d’identification unique — de la personne avec qui vous voulez vous lier d’amitié en jeu. Celle-ci recevra une demande et en toute logique l’acceptera. Chaque personne apparaîtra dans la liste de l’autre et vous pourrez ensuite vous envoyer des items, via des cadeaux.

Niantic annonce que ces fonctionnalités seront disponibles d’ici le 24 juin.