Les Carters ont sorti un album surprise de 9 titres sur Tidal, le service de musique par abonnement de Jay-Z, samedi 16 juin 2018. A peine deux jours plus tard, l'album est en streaming sur toutes les plateformes concurrentes. Un aveu de faiblesse de Tidal ?

Beyoncé et Jay-Z ont sorti par surprise un nouvel album de neuf titres samedi 16 juin 2018, disponible en exclusivité sur Tidal, la plateforme de streaming musical qui a été fondée par Jay-Z en 2015. Mais à peine 48 heures plus tard, l’album Everything is love a été rendu disponible sur Spotify, Apple Music et Amazon Music Unlimited, soit trois des plus gros concurrents de Tidal. Il est également disponible sur Deezer.

Une partie des fans étaient persuadés que l’album resterait une exclusivité Tidal, vu qu’il a été créé et produit par le fondateur de la plateforme en personne. Aussi, de nombreux internautes se sont créés un compte Tidal pour avoir accès au disque des « Carters ». Depuis l’annonce de la mise en ligne sur toutes les autres plateformes, certains se plaignent d’avoir relancé leur abonnement Tidal, ou créé un nouveau compte, pour une exclusivité de seulement quelques heures.

I would like to complain that I just resurrected my tidal account and shelled out £12.99 only for this to happen — Jono Hutchison (@jonohutchison) June 18, 2018

Tidal dans la tourmente

Tidal a été lancé en 2015 par le rappeur Jay-Z dans l’espoir de concurrencer les géants comme Spotify et Apple Music en misant sur des grosses exclusivités, comme l’albumThe Life of Pablo de Kanye West, ou Lemonade de Beyoncé, qui est toujours une exclusivité Tidal à ce jour.

Or cette stratégie est aussi sa plus grande faiblesse, comme le montrait un graphique de SurveyMonkey Intelligence en janvier 2017. A l’époque, Tidal permettait d’avoir un mois d’essai gratuit pour tester son service. Or les fans s’abonnaient ponctuellement pour profiter d’une exclu, et oubliaient de désabonner après un mois. Ils étaient ensuite débité pour le premier mois, et se désabonnaient dans la foulée.

A ce jour, lorsque l’on cherche Lemonade sur Spotify, un message spécial s’affiche : « Lemonade n’est pas disponible en ce moment sur Spotify. Nous travaillons pour, et nous espérons l’avoir bientôt », prévient le service, visiblement conscient que cet album est très recherché par les internautes. Beyoncé a même parlé de cette absence dans une des nouvelles chansons Everything is love, intitulée NICE. « Si j’en avais quelque chose à f**tre des chiffres des écoutes en streaming, j’aurais mis Lemonade sur Spotify. Allez vous faire f**tre. » Paradoxalement, son nouvel album n’est pas resté exclusif à Tidal très longtemps.

En mai 2018, Tidal a été accablé par une enquête d’un média norvégien qui a mis au jour des importants retards de payement des artistes par la plateforme, mais aussi une manipulation des chiffres d’écoute. A ce jour, la plateforme est censée avoir 3 millions d’abonnés mensuels (au mieux), contre 75 millions d’abonnés payants pour Spotify et 50 millions pour Apple Music.