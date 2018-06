Des joueurs observateurs ont encore mis en lumière une future annonce concernant Fortnite. Après la météorite menaçante, place à la télévision montrant un compte à rebours. It's the Fortnite Countdown...

Quelque chose se trame du côté de Fortnite. C’est tout du moins ce que suggère un compte à rebours apparu sur les téléviseurs se trouvant dans le jeu. Il est censé se terminer ce mardi 19 juin et on peut déjà s’attendre à des annonces concernant le futur du phénomène disponible depuis peu sur la Nintendo Switch. Après tout, Epic Games avait déjà théâtralisé la saison 4 de son titre avec des indices s’articulant autour d’une météorite menaçante. Elle avait fini par s’écraser pour changer quelque peu le visage de la seule carte disponible.

Bientôt du rififi dans Fortnite ?

Pour le moment, la cinquième saison de Fortnite devrait débuter aux alentours du 9-10 juillet. Il serait donc un peu tôt pour le teasing… À noter que le compte à rebours ne concerne visiblement que la version Switch de Fortnite, les téléviseurs des autres moutures affichant un crâne mystérieux rappelant bâtiment bien connu des joueurs (le repère des méchants). Une manière pour les développeurs d’éclater les indices et de créer toujours plus de spéculation. À l’arrivée, certains estiment qu’un missile pourrait prochainement être lancé — en lien avec le lore.

Si c’est bel et bien le cas, Epic Games aurait encore trouvé un moyen de modifier sa carte avec un évènement savamment orchestré. On gardera quand même à l’esprit que cela peut être tout autre chose : avec Fortnite, on a appris qu’il fallait toujours être sur le qui-vive. Que ce soit avec un teaser in-game ou un prize pool faramineux pour se lancer dans l’eSport. Quand on approche les 130 millions de joueurs, on peut bel et bien tout se permettre.