Snake arbore un fessier beaucoup moins généreux qu'avant dans Super Smash Bros. Ultimate. Et ce changement dérange certains fans du jeu vidéo culte.

Pendant son Direct de l’E3 2018, Nintendo a assommé l’audience avec vingt minutes sur Super Smash Bros. Ultimate. Le jeu, qui sortira le 7 décembre en exclusivité sur Switch, semble promis à un beau succès pour Noël prochain. Pendant cette longue présentation, la firme nippone a passé en revue l’effectif de son casting, soit une soixantaine de personnages — du jamais vu dans la saga.

Or, certains retours font plus parler que d’autres, pour des raisons parfois… surprenantes. Snake, de la saga Metal Gear Solid, est notamment l’objet d’un questionnement à cause de ses fesses : elles ne seraient plus comme avant.

Snake’s butt got nerfed because it was just that damn powerful

LOOK AT IT, NINTENDO. IT WAS THE ONLY THING KEEPING THE STRAPS ON HIS SUIT TOGETHER. AS MUCH AS I LOVE TO SEE THE CLOTHES FALL OFF AS A RESULT I CANNOT LIVE THIS LIFE WITHOUT THIS MAN’S POWERFUL BUTT. pic.twitter.com/rot6IHWFs7

— 🤠Helen McCree Scientia👓 (@GaaraofMYdesert) June 13, 2018