Avec son Labo, Nintendo a visiblement redonné ses lettres de noblesse au carton. En témoigne cette borne d'arcade imaginée par Nyko.

L’une des philosophies se cachant derrière la Switch est de pouvoir s’insérer partout. Par exemple dans une reproduction de borne d’arcade. Une possibilité plutôt bienvenue pour les nostalgiques désireux de retrouver des sensations d’antan. Cela étant dit, il apparaît difficile de ne pas percevoir l’opportunisme de l’accessoiriste Nyko qui, durant l’E3 2018, a levé le voile sur une borne d’arcade… en carton et à fabriquer soi-même. Selon les informations de The Verge parue le 14 juin 2018, elle ne coûtera que 20 dollars et sera disponible cet automne. Vous avez dit Nintendo Labo ?

Le Nintendo Labo a ses dérives

Le PixelQuest Arcade Kit de Nyko permet donc de transformer la Switch en une mini borne d’arcade en carton. Selon nos confrères, la conception a l’air ingénieuse — comme les modèles du Nintendo Labo — et s’avère plutôt bien pensée — l’insertion en biais des Joy-Con pour le jeu à deux. Le fabricant n’a pas oublié la planche d’autocollants pour la personnalisation, ni les deux joystick à venir insérer sur ceux des manettes pour plus d’authenticité ou encore le remapping mécanique des boutons situés sur la tranche. Sur le site officiel, il promet des « ouvertures pour la ventilation » et « pour brancher le câble de rechargement. »

Toutefois, on a du mal à comprendre le leitmotiv : l’essence derrière Nintendo Labo ne s’articule pas uniquement autour de la construction, mais bien plus sur la découverte et la création. Avec le PixelQuest Arcade Kit c’est 100 % le cas et nul doute que celles et ceux intéressés par l’objet préféreraient payer plus cher pour un matériau plus solide et durable, davantage adapté à son utilisation finalement (on a tendance à être violent sur une borne d’arcade…). À l’arrivée, si ce PixelQuest Arcade Kit ne manque pas de charme, il semble surfer beaucoup trop sur une vague pour justifier quoi que ce soit.