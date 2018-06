Une étude précise d'analyse de données a levé le voile sur une vérité importante : dans Mario Kart, il vaut mieux choisir Wario.

À une époque pas si lointaine, on se fichait bien de savoir qui était le meilleur personnage dans Mario Kart. Au fond, la mécanique était connue : les petits accélèrent, les grands tracent et les moyens sont équilibrés. Sauf que Nintendo a décidé de complexifier un tant soit peu sa licence de course au fil des épisodes en introduisant des classes et différents types de véhicules, lesquels sont également personnalisables.

En bref, il est bel et bien possible de se tromper dans Mario Kart et d’opter pour une configuration héros + kart + pneus beaucoup moins bien qu’une autre. Un dilemme qui alimente les débats et pousse les fans à argumenter sur ce qui est le mieux pour briller sur la piste. Mais figurez-vous que la science a parlé : a priori, le meilleur des pilotes se nomme Wario. Un comble.

Méthodologie Wario Kart

Pour déterminer les meilleures formules dans Mario Kart, Henry Hinnefeld a publié sur Medium une étude reposant sur le principe de l’optimum de Pareto, imaginé par l’économiste italien du même nom et déterminant l’allocation la plus efficace de ressources déterminées (traduction : sans que l’augmentation de l’une prenne le pas sur l’autre). L’intéressé a arrêté son choix sur deux données primordiales : l’accélération et la vitesse.

En compilant toutes ces infos, selon les personnages, les véhicules et les pneus, on obtient un nombre incalculable de combinaisons (149 760). Mais seules quinze d’entre elles prennent place sur la frontière de Pareto : il s’agit des meilleures possible au regard des deux critères retenus. D’après les résultats, Wario s’inscrit dans huit d’entre elles. Il est suivi par Donkey Kong, ce qui prouverait que les personnages les plus lourds sont les mieux lotis (ils sont plus polyvalents). À l’inverse, Metal Mario et Peach d’or rose sont les pires pilotes du casting. Pour terminer, il vaut mieux ne pas sélectionner le Badwagon si on privilégie l’accélération et la vitesse… qui est vraiment Bad.

Qui est le meilleur ? Meilleur personnage, meilleur véhicule, meilleures roues

Côté équipement complet, les meilleures combinaisons sont donc les suivantes :

Wario en Moto GP avec des roues Roller

Wario en Paracoccinelly (BiddyBuggy) avec des roues Roller

On gardera tout de même à l’esprit que Wario ou pas, science ou pas, personne ne peut échapper à l’injustice de la carapace bleue.