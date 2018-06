Le studio spécialisé dans les jeux narratifs a confirmé travailler sur une adaptation de la série Stranger Things. L'objectif pour Netflix : nourrir le « buzz » autour de ses contenus.

Le studio Telltale Games est en train de développer un jeu narratif adapté de la série Stranger Things de Netflix, a annoncé le compte Twitter officiel du studio le 13 juin 2018 au soir.

Cette annonce fait suite aux révélations du site américain TechRadar, confirmées par Netflix, qui a rapporté que Telltale Games avait passé un accord avec la plateforme de streaming vidéo à la demande afin que son jeu Minecraft : Story Mode y soit intégré.

Separately, we're thrilled to confirm that Telltale is developing a game based on Stranger Things that we'll publish to consoles and computers at a later date. (2/3)

— Telltale Games @ E3 (@telltalegames) June 13, 2018