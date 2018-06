Valve entend se plier aux exigences d'Apple pour que son application Steam Link soit disponible sur l'App Store.

En mai dernier, Valve dévoilait Steam Link, une application permettant de jouer à ses jeux en streaming depuis son smartphone ou sa tablette. Annoncée sur iOS et Android, elle a été refusée par Apple au dernier moment, privant les utilisateurs concernés d’une fonctionnalité intéressante (et qui marche visiblement très bien). La firme de Cupertino a justifié sa décision en évoquant « des conflits d’intérêts » sans plus de précision.

En réalité, on comprend qu’Apple ne veut pas d’une application qui permettrait d’acheter des jeux sur un store autre que le sien — qui plus est sur un système Windows déporté. Une récente mise à jour de la bêta fermée, à laquelle nos confrères de toucharcade ont accès, a supprimé cette possibilité.

Steam Link se rapproche-t-il de l’App Store ?

Dans les lignes directrices rappelant les règles de l’App Store, il est noté que l’interface de l’application ne doit pas ressembler à un magasin et offrir la possibilité à l’utilisateur d’acheter un logiciel. Une limite imposée par Apple pour toujours plus de contrôle de sa plateforme. Selon un screenshot partagé par toucharcade et réalisé sur un iPhone X, Valve a retiré cette opportunité en remplaçant le bouton Acheter par un message indiquant que l’achat est disponible sur PC. Avec cette mise à jour, Valve entend entrer dans les clous pour voir son application Steam Link apparaître sur l’App Store. À l’évidence, il fait tout pour, sachant qu’elle est téléchargeable sur le Play Store de Google.

Paradoxalement, nos confrères ont pu opérer une microtransaction sans souci en utilisant l’argent disponible dans leur portefeuille. Logique : Apple bloque les achats in-app de logiciels, mais pas l’achat in-app de contenus additionnels (et c’est en effet le business model de tas d’applications de l’App Store).