Le carton est total pour la version Switch de Fortnite : deux millions de téléchargements en moins d'une journée.

Les rumeurs avaient vendu la mèche avant l’heure : Fortnite est bel et bien disponible sur Switch. C’est pendant le Nintendo Direct à l’E3 2018 que la firme japonaise a annoncé la bonne nouvelle : le phénomène d’Epic Games sera disponible à peine quelques heures après l’annonce. Les propriétaires de la console ont répondu présents : il y a eu plus de deux millions de téléchargements en moins de 24 heures.

Carton instantané

L’information a été confirmée dans les colonnes de Polygon par Reggie Fils-Aimé à l’occasion d’une interview tenue le 13 juin 2018. Le président de la branche américaine de Nintendo a loué la popularité de la franchise Fortnite mais n’a pas manqué non plus de vanter les mérites de la console : « Je pense que cela en dit long sur la puissance de la marque, l’engagement de nos joueurs et la chance de pouvoir y jouer n’importe où, n’importe quand. »

Il faut dire aussi qu’Epic Games a une nouvelle fois fait du bon boulot sur cette version Switch de Fortnite. Graphiquement moins belle que ses homologues Xbox One et PlayStation 4 à cause du manque de puissance, elle assure quand même une fluidité bienvenue au regard de ses exigences multijoueurs. Et ce qu’il perd en visuel, il le gagne en liberté : vous pouvez jouer à Fortnite partout avec la Switch. Comme sur iPhone ou iPad mais avec une ergonomie bien meilleure. Une seule partie nous a rassuré sur le potentiel du portage : plus qu’un amour de vacances, la rencontre entre la Switch et Fortnite est une idylle partie pour durer.