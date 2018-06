Découvrez tous les secrets de la création de la saga Diablo grâce au livre de Benoît Reinier, alias ExServ, paru aux éditions Thirds. Quatre exemplaires sont à gagner dans notre concours !

L’aventure de Diablo commence sur PC en 1997, dans un univers médiéval teinté de fantasy. Autour du village de Tristram se déroulent d’étranges événements, et c’est bien sûr au joueur qu’incombe la tâche d’enquêter et d’aider les habitants. Pour cela, il faudra affronter des hordes de monstres et s’enfoncer jusqu’aux Enfers pour se mesurer à Diablo en personne, le démon surpuissant qui a donné son nom à la saga.

Depuis, deux épisodes ont complété la saga : Diablo II, sorti en 2000 et devenu à sa sortie le jeu PC le plus rapidement écoulé, puis Diablo III, arrivé en 2012. Chacun d’entre eux a eu droit à des extensions venues compléter la mythologie de la série et agrandir le bestiaire démoniaque. Cet univers dense s’est également vu décliner en livres, en comics ainsi qu’en jeu de rôles.

Comment participer au concours

À l’occasion de la sortie de Diablo : Genèse et rédemption d’un titan aux éditions Third, nous mettons en jeu quatre exemplaires de ce livre. Deux sont à gagner en partageant simplement la publication ci-dessous, et en suivant notre compte Twitter ainsi que celui de Third Editions.

🎁 #Concours 🧡 🎁 🎮 4 exemplaires du livre Diablo par @exserv85 à remporter ! 🔸 RT + Follow @numerama & @ThirdEditions 🔸 Le formulaire par ici 👉https://t.co/CbqdQfx8Wi Vous avez jusqu'au 27 juin ! Bonne chance 🍀 pic.twitter.com/8bBrX7wTb7 — Numerama (@Numerama) June 19, 2018

Afin de doubler vos chances, deux exemplaires supplémentaires sont à gagner en répondant au formulaire ci-dessous. Dépêchez-vous de participer : le concours prend fin le 27 juin ! Bonne chance à tous !

