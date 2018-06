Datak est un jeu vidéo qui propose de vous montrer différents enjeux sur la vie privée. Disponible depuis un an et demi, il a été mis en jour en juin avec de nouveaux challenges.

Comprendre l’enjeu de la protection des données personnelles en s’amusant ? C’est le principe de Datak, un jeu vidéo pour navigateur qui vous plonge dans la peau d’un stagiaire fraichement recruté dans une mairie. Développé par la Radio Télévision Suisse (RTS), le jeu est disponible depuis le mois de décembre 2016 — nous y avions d’ailleurs consacré une actualité en janvier 2017.

15 nouveaux défis

Si nous vous en reparlons, c’est parce que Datak a reçu une mise à jour au mois de juin 2018, afin de tenir compte de l’actualité, à commencer par la mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), ainsi que le scandale de Cambridge Analytica, cette firme d’analyse comportementale qui a largement puisé dans Facebook pour récolter de très nombreux renseignements privés.

Pour cela, la RTS a imaginé quinze nouveaux défis autour des vols massifs de données mais aussi du Big Data, ainsi qu’un mini-jeu dans le jeu où il vous faudra éviter les caméras de vidéosurveillance qui ont été placées dans la ville. Plus généralement, tous les dilemmes ont été revus et mis à jour, afin de placer le plus possible le joueur ou la joueuse face à des choix cornéliens.