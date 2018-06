Sony est hermétique à l'idée de partager avec les autres : du coup, vous ne pourrez pas lier votre compte Fortnite PS4 à la Nintendo Switch.

« Ce compte Fortnite est associé à une plateforme qui ne permet pas de fonctionner avec la Switch. Ni le site de Fortnite ni le service client d’Epic n’est capable de changer ça. Pour jouer à Fortnite sur la Switch, merci de créer un nouveau compte » : voilà qui était peut-être un peu trop beau pour être vrai. Quand Nintendo a officialisé l’arrivée de Fortnite sur Switch, certains possesseurs de la PS4 s’y voyaient déjà : jouer chez eux sur la console de Sony et à l’extérieur sur celle de Nintendo. Ce sera possible, bien sûr, mais pas avec le même compte. Vous l’aurez compris, en plus du cross-play bloqué, Sony ne veut toujours pas partager et abuse de sa position de leader. Car les joueurs Xbox One n’ont pas ce problème.

@NintendoUK wanna play some Fortnite later ? — Xbox UK (@xboxuk) June 12, 2018

Sony reste fermé

Sur les forums Resetera et Reddit, c’est le feu et les noms d’oiseau fusent à l’encontre de Sony. Le pire ? Il n’y a strictement aucune solution pour le moment. Car même dissocier le compte PlayStation de son profil Epic Games ne suffira pas. « Dissocier ce service ne déverrouillera pas les plateformes restreintes » annonce le site de Fortnite alors qu’on pensait avoir mis fin au problème. Traduction : cela ne sert à rien de le faire, le lien est éternel.

C’est une vraie erreur de la part de Sony sachant que Microsoft n’applique aucune restriction à ses utilisateurs et que le jeu revendique désormais 125 millions de joueurs. En effet, vous pouvez retrouver votre progression sans souci sur Switch à partir d’un compte majoritairement utilisé sur Xbox One — compte que vous ne pourrez pas utiliser sur une PlayStation 4, cela va sans dire.

Il existe quand même une ultime solution à ce souci : un portage de Fortnite sur PSVita. Vous avez le droit de rire…