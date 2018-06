Maintenant que vous avez acheté un nouveau téléviseur flambant neuf, il est temps de jeter un œil sur le programme de la Coupe du Monde 2018. Où regarder la compétition pour avoir la meilleure image ? Quel canal est le plus rapide à afficher l'image ? Comment ne pas se faire spoiler les actions par le voisinage qui crie ?

La Coupe du Monde 2018, organisée en Russie et promise à l’équipe du Brésil selon une IA pas brillante, démarre cette semaine et les amateurs de ballon rond vont donc en avoir pour leur argent. En tout, ce ne sont pas moins de 64 matches qui vont alimenter les semaines jusqu’à la grande finale qui désignera le successeur de l’Allemagne, lauréate au Brésil en 2014.

Certains puristes n’ont sans doute pas manqué de profiter des nombreuses promotions articulées autour de l’événement pour acheter un nouveau téléviseur — le sport étant l’un des moteurs de l’innovation côté image. Une fois cette étape effectuée, il est temps de choisir son mode de diffusion en fonction des chaînes ayant les droits… et de son matériel. Et selon les services et les technologies, il peut y avoir de sacrées différences, notamment un décalage de quelques secondes suffisant pour divulgâcher un but (si vous avez des voisins bruyants et fans de foot). Bref, on fait le point.

Quelle chaîne L’offre : deux chaînes

Pour son édition 2018, le Mondial sera diffusé sur deux chaînes : une gratuite (TF1) et une payante (beIN Sports). Autrement dit, si vous n’êtes pas abonné, vous ne pourrez pas tout voir. Mais à savoir quand même que TF1 assurera la retransmission de 28 rencontres : 16 matches de poules (dont ceux de l’Équipe de France), cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les demi-finales, la petite finale et la finale. BeIN, lui, a tout raflé et proposera les 64 confrontations. BeIN est une option chez SFR, Orange, Bouygues et Free, mais le service est également disponible en OTT, au mois ou en pack.

La Coupe du Monde en 4K La 4K ? C’est le barnum

La Coupe du Monde 2018 sera intégralement captée en 4K et en HDR mais, et c’est un paradoxe, seule la chaîne TF1 sera en mesure d’en diffuser. Sous restrictions néanmoins : il faudra passer par un FAI et une box compatible (Livebox 4 chez Orange, BBox Miami 4K chez Bouygues avec l’offre Ultym, Box 4K chez SFR et FreeBox Mini 4K chez Free) — et avoir un débit internet suffisant.

Question débit, c’est un peu la foire également et les opérateurs contactés par Numerama n’ont pas vraiment de justification : alors qu’il faudra absolument la Fibre chez Free et Orange, la VDSL devrait suffire chez Bouygues (sous couvert d’un débit suffisant, ce qui dépend de votre localisation par rapport au nœud).

Les possesseurs d’une télé Samsung Smart pourront se passer d’un décodeur en s’abonnant au pack Sport de SFR, permettant d’accéder à la chaîne TF1 4K.

En résumé, il ne sera pas possible de regarder toute la Coupe du monde en 4K puisque beIN Sports n’offre pas cette qualité d’image. En 2018. Et alors qu’il faut payer pour regarder.

La latence TNT vs box vs application : la hantise du décalage

Personne n’a envie de se faire spoiler un but, surtout quand on regarde en direct. Mais cela peut arriver, la faute aux divers décalages existant entre les différents moyens de profiter d’un match. On peut difficilement en faire une science exacte mais, théoriquement, la TNT correspond à du vrai direct, là où les substituts peuvent occasionner des décalages pouvant varier de plusieurs secondes. Ils sont suffisants pour voir un but avant ou après les autres.

Après quelques petits tests réalisés à la rédaction, voilà les résultats que nous obtenons concernant TF1 :

TNT peu ou proue identique à une box FAI (moins de cinq secondes d’écart entre les deux selon les conditions de visionnage, le débit, etc.)

Box FAI/TNT plus rapide que TF1 sur MyCanal (25 secondes de plus environ) ;

TF1 sur MyCanal plus rapide que MyTF1 (dix secondes de plus environ) ;

MyTF1 plus rapide que TF1 sur Molotov (six secondes de plus environ).

Avec beIN, on constate un écart de 22 secondes en faveur de la box FAI par rapport à BeIN sur MyCanal. BeIN est décalé de 4 à 5 secondes par rapport à TF1 selon nos confrères de SoFoot. Notez quand même que ces données dépendent de beaucoup de paramètres et il est préférable de mener quelques tests chez vous en amont.

En bref En conclusion

Finalement, regarder la Coupe du Monde 2018 apparaît quand même comme un sacré chemin de croix peuplé de sacrifices. Faudra-t-il sacrifier de l’argent pour avoir droit à tout, c’est-à-dire s’abonner à beIN ? Faudra-t-il sacrifier la qualité de l’image au profit de la latence (pas de 4K mais des buts en direct) ? Ou la latence au profit de l’image (de la 4K mais en léger différé) ? Beaucoup trop de questions à se poser pour un événement ne demandant normalement pas grand-chose pour être apprécié…

Mais la conclusion est ainsi : il n’y a aucun idéal, juste des compromis.

Nombre de matches Qualité maximale Décalage par rapport au direct Prix TNT (TF1) 28 HD 0 Gratuit Molotov (TF1) 28 HD 41 s Gratuit MyCanal (TF1) 28 HD 25 s À partir de 19,99 euros par mois MyCanal (beIN) 64 HD Non testé 34,99 euros par mois Box FAI (TF1) 28 4K (selon connexion et box) 0-3s Gratuit (hors frais FAI) Box FAI (beIN) 64 HD Non testé 15 euros par mois (+ frais FAI, hors pack Sport) Application myTF1 28 HD 35 s Gratuit Application beIN 64 HD Non testé 15 euros par mois (hors packs)

En résumé

Si vous ne voulez pas de décalage : TF1 sur la TNT.

Si vous voulez la 4K : TF1 sur la box de votre FAI.

Pour les matchs uniquement sur beIN : application officielle et intégration box FAI sont plus rapides que beIN sur des services tiers.