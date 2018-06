Malgré les annonces de RAGE 2 et de Fallout 76 datant de quelques jours déjà, Bethesda avait gardé quelques munitions en réserve pour sa conférence pré-E3 2018.

Quelques jours avant l’E3 2018, Bethesda avait pris soin de dévoiler RAGE 2 — sans doute à cause du leak de Walmart — et Fallout 76. Nul besoin de cacher que nous avions donc des doutes quant à la nécessité d’assurer une conférence avant le salon californien. Mais si, l’an dernier, l’éditeur avait moins soigné le fond que la forme, pour cette édition, force est de reconnaître qu’il a misé sur les bons chevaux. Jugez plutôt : un nouveau DOOM, un nouveau The Elder Scrolls (OK, on le savait déjà) ou encore un nouveau Wolfenstein. On fait le récapitulatif.

Les têtes connues RAGE 2 et Fallout 76 présents au RDV

Même s’ils étaient déjà connus, RAGE 2 et Fallout 76 n’ont pas manqué le show. Le premier s’est effectivement offert plusieurs minutes de gameplay, l’occasion de se familiariser avec son univers post-apocalyptique rappelant Mad Max (courses-poursuites en véhicule de mise) et son gameplay ultra nerveux (on dirait presque le dernier DOOM). En bref, ça tabasse.

Présent à la conférence Microsoft organisée quelques heures auparavant, Fallout 76 a confirmé son orientation multijoueur. Il s’agit d’un prologue à la saga et il offrira une carte cinq fois plus grande que celle de Fallout 4. Rendez-vous le 14 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour patienter, Fallout Shelter paraîtra très bientôt sur Switch et PS4.

The Elder Scrolls The Elder Scrolls à fond les ballons

Tout le monde savait que Bethesda planchait sur un nouvel épisode canonique de la saga The Elder Scrolls et un simple teaser du VI suffisait pour enflammer la toile. Voilà qui est chose faite en 36 petites secondes. Au regard de son statut — il est en pré-production –, il faudra patienter encore un petit moment avant de poser les mains dessus. Le jeu de cartes The Elder Scrolls : Legends, attendu sur PS4, Xbox One et PC, les nouveaux contenus de The Elder Scrolls Online et l’arrivée de The Elder Scrolls : Blades sur mobile aideront (peut-être) à tuer le temps.

Wolfenstein Wolfenstein à Paris et en VR

Le prochain volet de la franchise revigorée Wolfenstein nous emmènera à Paris, 19 ans après les événements narrés dans Wolfenstein II : The New Colossus. L’expérience s’articulera autour des deux filles de BJ Blazkowicz et, par extension, d’un gameplay orienté coopération. Wolfenstein : Youngblood est prévu pour 2019.

Avec Cyberpilot, Wolfenstein s’aventurera aussi sur le terrain de la réalité virtuelle. Rendez-vous, là encore, l’année prochaine.

DOOM Un nouveau DOOM

La licence DOOM est éternelle et Bethesda ne s’y est pas trompé en officialisant DOOM Eternal, suite directe du FPS sorti en 2016. En attendant une vidéo de gameplay d’ores et déjà calée pour la QuakeCon 2018, le 10 août prochain, on nous promet « la combinaison ultime entre la vitesse et la puissance. » On connaît déjà la chanson : il s’agira de pulvériser du Démon par paquet.

Les autres annonces Pour terminer

On termine le tour d’horizon par l’annonce et la disponibilité immédiate du DLC Prey : Mooncrash et un teaser mystérieux répondant au doux nom de Starfield. Vous l’aurez compris, Bethesda développe une toute nouvelle licence.