Connue pour ses vidéos impertinentes, la jeune Lil Tay semble avoir mystérieusement disparu sur les réseaux sociaux. La mère de la Canadienne de 9 ans avait récemment été licenciée.

« Aucune publication » : depuis quelques temps, la page Instagram et la chaîne YouTube de Lil Tay sont étonnamment vides. Si la jeune fille n’a pas perdu ses nombreux abonnés — respectivement 2,4 millions et 212 000 –, elle ne leur donne plus de nouvelles depuis plusieurs jours, comme l’a constaté The Verge le 4 juin 2018.

La star canadienne de 9 ans, particulièrement influente sur les réseaux sociaux, s’est fait connaître à plusieurs reprises pour ses vidéos impertinentes, et une insolence clairement revendiquée. Dans l’une de ses vidéos les plus populaires — actuellement inaccessible — on la voyait clamer haut et fort qu’elle peut conduire une voiture de sport sans permis. Elle n’hésite ensuite pas à détériore le véhicule pour prouver qu’il est bien sa propriété.

Des comptes vides ou passés en privé

À l’heure où ces lignes sont écrites, les comptes de la Canadienne âgée de 9 ans ont été passés en privé, n’ont pas eu de nouvelles publications ou ont tout bonnement vu leur contenu supprimé. Cette étrange « disparition » concerne même certains comptes qui ont publié des vidéos laissant entendre que Lil Tay recevait l’aide d’un coach.

Les semaines précédant la mystérieuse disparition de Lil Tay sur les réseaux sociaux ont été marquées par quelques controverses. À la mi-mai, la jeune star a par exemple fait parler d’elle lorsque sa mère, Angela Tian — qui assure également le rôle de sa manager — a été congédiée de son poste d’agent immobilier à Vancouver. Son employeur a considéré que l’engagement d’Angela Tian dans les vidéos de sa fille n’était pas compatible avec son métier.

En effet, certaines des vidéos de Lil Tay semblaient avoir été filmées dans des maisons luxueuses, encore en vente. Fin mai, une autre vidéo laissait penser que la jeune star était en fait entraînée par son frère Jason Tian, à tourner ces vidéos volontairement provocantes.

Lil Tay veut-elle changer son image ?

Le 23 mai, Lil Tay et sa mère ont fait une apparition dans l’émission Good Morning America, expliquant leur version de l’histoire. « Je n’ai pas filmé dans la maison de quelqu’un d’autre », a assuré la manager de Lil Tay avant d’ajouter, « Personne n’a de preuve que je l’ai fait. »

Le frère de la jeune star a également publié un tweet — cité par The Verge, car le compte de l’adolescent sur Twitter est privé — invitant les internautes à ne pas s’inquiéter du mystérieux retrait de sa sœur des réseaux sociaux.« Ne vous inquiétez pas ! Moi et ma sœur allons totalement changer notre image pour le mieux ! Nous reviendrons plus forts que jamais », a-t-il écrit le 3 juin dernier.

Depuis, le silence règne sur les différents comptes de Lil Tay.