La deuxième saison de Club Internet, le podcast de Numerama, a commencé ! Pratiques déroutantes, inventions révolutionnaires, innovations technologiques : on aborde en moins d'une heure plusieurs aspects de la vie numérique qui nous ont marqués, avec à chaque fois un ou une invitée de qualité. Voici comment nous écouter.

Présentation Club Internet, c’est quoi ?

Club Internet, c’est le podcast de Numerama dont vous n’allez plus pouvoir vous passer. Lancé en juillet 2017 par la rédaction avec l’aide de l’équipe d’Humanoid, ce rendez-vous mensuel nous permettait d’aborder les thèmes chers à nos journalistes, en compagnie, parfois, d’invités conviés à débattre autour de notre table d’enregistrement — ou plutôt, notre planche en bois sur tréteaux.

Puis le format s’est un peu transformé, et nous avons décidé de raccourcir nos épisodes et les recentrer sur les projets portés par nos invités, pour vous proposer des discussions thématiques encore plus intéressantes et fouillées. Un épisode avec le Club Internet, c’est un sujet couvert et des trucs bizarres du web découverts, respectant son serment de parité depuis le numéro 3.

Après un premier volume de dix épisodes, Club Internet est à présent entré dans sa deuxième saison. Nous avons commencé avec une invitée qui a su détourner les codes d’Instagram pour porter un message bienveillant envers l’expression des sentiments amoureux : Morgane Ortin du compte Amours Solitaires. De quoi dédier ce premier numéro à l’amour. Rien que ça.

Où s'abonner Où nous écouter ?

Chaque podcast est accompagné d’un article sur notre site, dans lequel le flux de l’enregistrement audio est directement intégré. Mais vous pouvez aussi écouter Club Internet ailleurs :

sur iTunes,

sur Deezer,

sur YouTube,

sur Spotify,

sur Soundcloud.

Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n’hésitez pas à cocher la petite case « s’abonner » pour recevoir une notification dès qu’un nouvel épisode est mis en ligne ! Notez que nos confrères de FrAndroid animent le deuxième podcast du groupe Humanoid : Salut Techie, dédié à l’actualité d’Android.

Archives Dans les épisodes précédents…

Tous les numéros de Club Internet sont archivés sur cette page, ainsi que dans cet article. Voici la liste des épisodes que vous pouvez réécouter à l’envie.

Saison 1

Saison 2

Episode 1 (mai 2018) avec Morgane Ortin du compte Instagram à plus de 118 000 abonnés, Amours Solitaires.