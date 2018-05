Chaque mois, Microsoft offre un quatuor de jeux à ses abonnés Xbox Live Gold. Quels sont-ils en juin ?

Le Xbox Live Gold n’est autre que l’abonnement proposé aux joueurs Xbox. Lancé depuis la toute première console de Microsoft, il est obligatoire pour profiter des sessions en ligne. Pendant longtemps, le géant américain a justifié le prix par la solidité de ses serveurs. Puis, au fur et à mesure, il a commencé à ajouter des bonus à la souscription. Notamment des jeux gratuits.

De fait, Microsoft ne manque plus l’occasion de proposer, chaque mois, quatre jeux à télécharger. L’offre est toujours construite de la même manière : deux titres Xbox One et autant sur Xbox 360, ces derniers ayant la particularité d’être rétrocompatibles sur Xbox One.

En prime, un abonnement Xbox Live Gold permet d’accéder à des réductions exclusives sur la boutique en ligne. À noter que c’est différent du Xbox Game Pass qui, moyennant 9,99 euros par mois, offre la possibilité de jouer à un catalogue de jeux évoluant avec le temps (façon Netflix).

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).

Juin Juin

Assassin’s Creed Chronicles : Russia (Xbox One) : du 1er au 30 juin

Smite Gold Bundle (Xbox One) : du 16 juin au 15 juillet

Sonic & All-Stars Racing Transformed (Xbox 360) : du 1er au 15 juin

LEGO Indiana Jones 2 (Xbox 360) : du 16 au 30 juin

Mai Mai

Super Mega Baseball 2 (Xbox One) : du 1er au 31 mai

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (Xbox One) : du 16 mai au 15 juin

Sega Vintage Collection : Streets of Rage (Xbox 360) : du 1er au 15 mai

Vanquish (Xbox 360) : du 16 au 31 mai

Avril Avril

The Witness (Xbox One) : du 1er au 30 avril

Assassin’s Creed Syndicate (Xbox One) : du 16 avril au 15 mai

(Xbox One) : du 16 avril au 15 mai Car 2 : The Video Game (Xbox 360) : du 1er au 15 avril

Dead Space 2 (Xbox 360) : du 16 au 30 avril

Mars Mars

Trials of the Blood Dragon (Xbox One) : du 1er au 31 mars

Superhot (Xbox One) : du 16 mars au 15 avril

Brave : The Video Game (Xbox 360) : du 1er au 15 mars

Quantum Conundrum (Xbox 360) : du 16 au 31 mars

Février Février

Shadow Warrior (Xbox One) : du 1er au 28 février

Assassin’s Creed Chronicles : China (Xbox One) : du 16 février au 15 mars

Split/Second(Xbox 360) : du 1er au 15 février

Crazy Taxi (Xbox 360) : du 16 au 28 février

Janvier Janvier

The Incredible Adventures of Van Helsing III (Xbox One) : du 1er au 31 janvier

Zombi (Xbox One) : du 16 janvier au 15 février

Tomb Raider Underworld (Xbox 360) : du 1er au 15 janvier

(Xbox 360) : du 1er au 15 janvier Army of Two (Xbox 360) : du 16 au 31 janvier