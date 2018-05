Disenchantment, dont on peut admirer les premières images, a enfin une date de sortie ! Le 17 août, la série d'animation médiévale signée Matt Groening, créateur des Simpsons et Futurama, sortira sur Netflix.

L’été dernier, nous apprenions que Netflix s’offrait la dernière série de Matt Groening, Disenchantment. Une annonce qui avait excité plus d’un fan et beaucoup attendaient une date de sortie. C’est désormais chose faite, Disenchantment viendra animer vos écrans à partir du 17 août sur Netflix qui diffusera les 10 premiers épisodes.

Damoiselles, damoiseaux, estes-vous prêts ? Disenchantment, la nouvelle série de Matt Groening, le 17 août. pic.twitter.com/2uXrY1As84 — Netflix FR & BE (@NetflixFR) May 23, 2018

Au total, ce sont 20 épisodes qui mettront en scène la princesse alcoolique, Bean, et son compagnon Elfo dans le monde très coloré de Dreamland. Vous pouvez d’ores et déjà découvrir les premiers aperçus de la série au character design très reconnaissable.

En juillet dernier, Matt Groening décrivait la série comme un show « sur la vie et la mort, l’amour et le sexe et comment continuer de rire dans un monde plein de souffrances et d’imbéciles, malgré ce que les vieux, les sorciers et autres abrutis vous disent. »

L’enthousiasme précédant l’arrivée de la série laisse à prédire un futur succès. Nous verrons en août si elle saura rivaliser avec les autres créations de Matt Groening, Les Simpsons et Futurama.

